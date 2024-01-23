Роботів стає все більше: у ЗСУ розкрили, як "ШабРись" штурмує окупантів (відео)

Дистанційна зброя дає змогу українським військовим атакувати, не підставляючись під ворожий вогонь. Техніка рятує життя і мотивує йти на фронт.

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Українські військові використовують на фронті новий вітчизняний технологічний винахід — дистанційно керований засіб для ведення вогню, що отримав неофіційну назву "ШабРись". Про роботу техніки розповів старший лейтенант, командир взводу першого окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка в інтерв'ю "1+1".

Спочатку військовий розповів про конструкцію пристрою. Він складається з двох частин: верхня частина — це "ШаБля" — дистанційно керована турель.

"Дуже проста історія: є кулемет, за яким стоїть кулеметник і веде вогонь по ворогу. Що дає "ШаБля" — можливість заховати кулеметника в більш безпечне місце, наприклад, у бліндаж. А, якщо кулемет перебуває в окопі, противник намагається придушити вогневу точку. І одна справа, коли він знищує нашого бійця і зовсім інша — коли він знищив залізку", — пояснив Олександр Ябчанка.

Нижня частина — це колісна платформа "Рись" із дистанційним керуванням. Якщо поставити "ШаБлю" на "Рись", то виходить ефективна зброя, яку боєць ЗСУ переміщатиме на відстань близько кілометра, залишаючись в укритті. За словами командира, така техніка може вести вогонь прицільніше за кулеметника, бо оснащена оптичним прицілом.

"Друга історія — це мобільність. Звісно, "ШабРись" не може скакати по окопах, але, зрештою, це не її завдання, тому що для такого є автоматники", — сказав військовий.

Як зазначив у розмові з журналістами телеканалу Олександр Ябчанка, ціна на "ШабРись" залежить від комплектації та змінюється. Так, остання модифікація, яку придбали його військові, обійшлася у 25 тисяч доларів. А більша платформа зі зброєю іншого калібру коштувала вже близько 40 тис доларів.

Говорячи про практичну користь, яку приносить ця техніка, військовий згадав два випадки. Перший стосувався евакуації пораненого бійця, коли противник навмисно обстрілював артилерією квадрат, у якому він перебував, і поранив ще 11 українських військових, які поспішили на підмогу. Командир взводу впевнений, що цієї ситуації вдалося б уникнути, якби на полі бою була евакуаційна платформа "Рись".

Крім того, "роботизований кулемет" здатен розвіяти міфи деяких людей, які бояться йти на фронт, мотивуючи це тим, що на передовій їм дадуть "іржавий автомат". Адже з кожним днем в українській армії застосовують дедалі більше роботизованої техніки, що дає змогу зберегти життя людям.

Що собою являє платформа "Рись"

Роботизована платформа "Рись" призначена для допомоги військовим у доставці зброї та обладнання в гарячі точки. Вона безпечно доставляє турелі та інше обладнання до місця призначення. Військові дистанційно керують установками й доставляють їх на віддалені бойові місії. Це позбавляє українських бійців необхідності особисто транспортувати установки, піддаючи ризику життя.

Бойовий модуль "ШаБля": що про нього відомо

"ШаБля" — це дистанційно-керовані бойові модулі українського виробництва. Турель діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дає змогу вести бій на відстані та зберігати життя захисників. Турель розроблена під 7,62 мм кулемет Калашникова (ПКТ). Вогневий комплекс на позиції ставлять із трьома коробами патронів: на 250, 450 і 600 патронів. "ШаБля" працює на дистанційному управлінні. Може підключатися по мережевому кабелю або через Wi-Fi. Однак у ТРО зазначають, що другий спосіб під'єднання використовується в крайньому разі, оскільки може допомогти ворожим силам виявити позицію.

Розробники пояснили, що нерідко противник запускає БПЛА, щоб захисники спробували його збити. Це допомагає російським окупантам виявити позиції Сил оборони та накрити їх із РСЗВ. Турель дозволяє збивати безпілотники на відстані, не залишаючи шансів ворожій розвідці. Техніка може стояти як стаціонарно на блокпостах, так і на кордоні або в інших зонах.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ми писали про те, як безпілотна турель "ШаБля" знищує противника на відстані. Кулемет 7.62 мм, встановлений на колісну безпілотну платформу "Рись", може боротися як з піхотою і броньованою технікою противника, так і з дрібними безпілотниками.

Зазначимо, наприкінці вересня стало відомо, що Міноборони дозволило застосовувати українську турель "ШаБля". Бойовий модуль можна стаціонарно встановлювати на блокпостах або ставити на роботизовані колісні платформи.