"ШаБля", "Скорпіон" і "Фантом": як українські роботи воюють замість солдатів ЗСУ (відео)

Деякі автономні машини українці розробили ще в період АТО, але більшість із них з'явилися саме після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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За 23 місяці повномасштабної війни Росії з Україною на полі бою дедалі вагомішої ролі набувають різноманітні безпілотні роботизовані системи, що заміняють людину і таким чином дають змогу ЗСУ зберегти особовий склад без втрати якості проведених операцій. Наразі українські воїни на лінії фронту використовують багато наземних безпілотників, серед яких — роботизована турель, розвідувальна безпілотна платформа, багатофункціональні наземні дрони, а Фокус розповідає про них детальніше.

Роботизовані турелі "ШаБля" — Роботизовані турелі "ШаБля"

"ШаБля" — це дистанційно-керовані бойові модулі українського виробництва. Турель діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дає змогу вести бій на відстані та зберігати життя захисників. Турель розроблена під 7,62 мм кулемет Калашникова (ПКТ). Вогневий комплекс на позиції ставлять із трьома коробами набоїв: на 250, 450 і 600 патронів. "ШаБля" працює на дистанційному управлінні. Може підключатися по мережевому кабелю або через Wi-Fi.

Українські воїни вже використовують на фронті кулеметну турель "ШаБля", встановлену на автоматизовану платформу "Рись", яка перевозить цю кулеметну установку. Зазначимо, що наприкінці вересня 2023 року цю роботизовану установку Міністерство оборони України допустило до експлуатації.

Першу українську роботизовану дистанційну турель було офіційно допущено до експлуатації Фото: Telegram/Федоров

Розвідувальна платформа GNOM

Безпілотна роботизована платформа GNOM має багатофункціональні можливості. Вона призначена для спостереження, розвідки, доставки боєприпасів, їжі та евакуації поранених, а також забезпечення збільшеної дальності радіозв'язку та управління. Завдяки своїм невеликим розмірам і майже безшумному руху, GNOM може здійснювати приховане спостереження за допомогою камери з круговим оглядом. Його технічні характеристики дозволяють вести розвідку на відстані до 5 км. Завдяки своїм оптимальним розмірам і підйому вантажу, він може доставляти боєприпаси та їжу без зайвих ризиків для персоналу в умовах бойових дій. Крім того, GNOM може транспортувати поранених за допомогою спеціального візка. Важливою можливістю GNOM є його здатність приймати, посилювати й передавати радіосигнал, що дозволяє йому виступати як ретранслятор. Ця можливість особливо корисна під час використання декількох GNOM для розбудови мережі безпілотних систем і координації дій підрозділів.

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Технічні характеристики роботизованої платформи GNOM

ходова частина — колісна, 4 х 4;

привід — електричний;

тип батарей — Li-ion, 7.6 В;

місткість батареї — 60 А-год;

дальність управління — <5 км;

канал зв'язку — WiFi 5 ГГц, Private LTE (опціонально);

робоча температура — від -25 до +60 Сº;

маса — 50 кг.

Роботизований комплекс "Скорпіон-2"

Багатофункціональний наземний дрон "Скорпіон-2", який може стати ефективним засобом для ослаблення та ураження сил противника. Технічні характеристики цього робота включають споряджену масу 750 кг, ширину 1,2 м, довжину 2 м і дальність управління до 2 км. Він оснащений 12,7 мм кулеметом і може стріляти на відстань до 2 км з безпечної відстані для оператора.

Робот може бути модифікований для використання різних калібрів зброї, включно з автоматичними гранатометами. "Скорпіон-2" може також випускати дрони, які патрулюватимуть територію, виявлятимуть цілі противника й атакуватимуть їх. Він також може перевозити дрони-камікадзе для знищення ворожої техніки. Розробники оснастили робота унікальною системою навігації, яка дає йому змогу повертатися на вихідну позицію, навіть якщо російські сили застосовують імпульсні сторонні ефекти для "заглушення" безпілотника. "Скорпіон-2" може виконувати бойові завдання, як-от вогневий опір, розвідка боєм, логістичні завдання, оборона і штурм, робота як у команді з піхотою, так і з іншими роботами-сателітами, виявлення й атака цілей.

"Саме в оборонних операціях ця річ може допомагати досить сильно, тому що дистанція управління — 1000-2000 метрів, тобто оператор перебуватиме у відносній безпеці. Це дуже важливо для збереження саме людського ресурсу", — зазначив представник компанії-творця TEMERLAND, розповідаючи журналістам про цей безпілотник.

Мінібронетранспортер "Фантом"

Техніку презентував держконцерн "Укроборонпром", який презентував на виставці "Зброя та безпека" в жовтні 2016 року. "Фантом" — це дистанційно керований мінібронетранспортер. Денний і нічний комплекси прицілювання дають змогу вести вогонь у будь-який час доби на відстані понад 1 км. Запас ходу становить до 20 км, управління здійснюється захищеними радіоканалами або через волоконний кабель довжиною 5 км.

Дещо пізніше було представлено модифіковану версію наземного безпілотника — "Фантом-2". Цей робот побудований на базі 4-осного шасі, також передбачено оснащення гусеницями. Запас ходу нової безпілотної машини сягає 130 км, швидкість — до 60 км/год, потужність гібридного двигуна — 80 кВт. Загальна вага — 2,6 т. Управління здійснюється за допомогою захищеного каналу радіозв'язку з радіусом дії до 20 км або через оптоволоконний кабель довжиною 5 км. Одна з основних відмінних рис — подовжена платформа, що дала змогу збільшити корисне навантаження і розмістити потужніші бойові модулі.

Платформа "Дельта"

DELTA — це сучасна онлайн-система, що дає змогу в режимі реального часу відстежувати обстановку на полі бою і переглядати дані про супротивника на цифровій карті. Зокрема, вона збирає, обробляє та відображає інформацію про сили противника. Система використовується для координації дій підрозділів Сил оборони та планування бойових завдань і операцій. Платформа була розроблена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України та впроваджена у Збройні сили України 4 лютого 2023 року.

Система може бути використана на будь-якому пристрої, чи то ноутбук, чи то мобільний телефон. Вона також має засоби для моніторингу підозрілої активності та запобігання кібератакам противника на систему.

"Завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил. До платформи підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатів тощо. Delta — важливий компонент при плануванні військових операцій", — пояснював віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ми писали про те, що українські військові отримають роботизовані бойові машини RCV. Роботи будуть використовуватися для таких завдань, як стрільба з кулемета, мінометна атака і створення димової завіси.

А в жовтні 2023 року ЗМІ писали про те, що у США з'явилася нова оборонна концепція, згідно з якою роботи прориватимуть оборону противника замість солдатів. За планом бойові загони з трьох осіб пересуватимуться в броньовику і керуватимуть двома бойовими роботами, що йдуть попереду в атаку.