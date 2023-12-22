Залізний піхотинець: безпілотна турель "ШаБля" знищує противника на відстані (відео)

Кулемет 7,62 мм, встановлений на колісну безпілотну платформу "Рись", може боротися як із піхотою та броньованою технікою противника, так і з дрібними безпілотниками.

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Український батальйон "Вовки Да Вінчі" озброїли безпілотними турелями "ШаБля". Такі роботизовані системи в поєднанні з дронами мають допомогти ефективніше вражати окупантів і зберегти життя піхотинців, ідеться в сюжеті "Громадського".

Безпілотник, який бійці Збройних сил України вже прозвали "Залізний піхотинець", журналістам показав один із військових. Це спеціальна безпілотна платформа "Рись", яка перевозить на собі кулеметну турель "ШаБля".

"У нього (наземного безпілотника, — ред.) є позивний "Доктор Смерть", але тепер ми його трошки ускладнили, і він став "Доктор інноваційна смерть". Тут кулемет 7,62 мм, яким оператор може дистанційно керувати й рухати. Перевага такої зброї навіть у психологічній площині. Одна справа, коли проти противника воює така сама жива людина, як і він сам, а інша справа — це безпілотники, адже, знищивши їх, противник усе одно не позбувається небезпеки", — розповів військовий.

Боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" також уточнив, що в кулеметної турелі, порівняно з іншими видами озброєння, є ще й економічна перевага: такий безпілотник коштує всього 22 тисячі доларів.

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Що таке платформа "Рись"

Роботизована платформа "Рись" призначена для допомоги військовим у доставці зброї та обладнання в гарячі точки. Вона безпечно доставляє турелі й інше обладнання до місця призначення. Військові дистанційно керують установками й доставляють їх на віддалені бойові місії. Це позбавляє українських бійців необхідності особисто транспортувати установки, піддаючи ризику життя.

Бойовий модуль "ШаБля": що про нього відомо

"ШаБля" — це дистанційно-керовані бойові модулі українського виробництва. Турель діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дає змогу вести бій на відстані та зберігати життя захисників.

Турель розроблено під 7,62 мм кулемет Калашникова (ПКТ). Вогневий комплекс на позиції ставлять із трьома коробами патронів: на 250, 450 і 600 набоїв. "ШаБля" працює на дистанційному управлінні. Може підключатися по мережевому кабелю або через Wi-Fi. Однак у ТРО зазначають, що другий спосіб під'єднання використовується в крайньому разі, оскільки може допомогти ворожим силам виявити позицію.

Розробники пояснили, що нерідко противник запускає БПЛА, щоб захисники спробували його збити. Це допомагає російським окупантам виявити позиції Сил оборони та накрити їх із РСЗВ. Турель дозволяє збивати безпілотники на відстані, не залишаючи шансів ворожій розвідці. Техніка може стояти як стаціонарно на блокпостах, так і на кордоні або в інших зонах.

"ШаБля" — це дистанційно-керовані бойові модулі українського виробництва

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що Міноборони дозволило застосовувати українську турель "ШаБля". Бойовий модуль можна стаціонарно встановлювати на блокпостах або ставити на роботизовані колісні платформи.

А 12 вересня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту в Україну сфотографувався з дистанційним бойовим модулем "ШаБля". Політик побував у локації львівських стартаперів, які розробляють військову продукцію для захисників.