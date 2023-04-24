Військові показали український вогневий комплекс "Шабля" на дистанційному управлінні (відео)

За словами бійців єгерської бригади, нове українське озброєння дає змогу вести бій на відстані, зберігаючи життя оператору.

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Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша продемонстрували свою нову зброю — дистанційно керовану вогневу систему "Шабля". Відповідне відео 24 квітня опубліковано на Facebook-сторінці бригади.

"На озброєнні "Росомах" з'явилася "Шабля" — український автоматизований дистанційно керований вогневий комплекс, призначений для стаціонарної установки на нерухомих об'єктах або спецтехніці", — йдеться у повідомленні.

Новий український комплекс координує вогонь за допомогою дистанційного керування, що дає змогу вести бій на відстані, зберігаючи життя оператору.

Українські захисники назвали свій комплекс WALL'YA, мабуть, за аналогією з популярним мультфільмом про маленького робота WALL-E.

Нагадаємо, 21 квітня кулеметники 21-ї окремої механізованої бригади показали, як удосконалюють навички стрілянини з 12,7-мм станкового кулемета Дегтярева-Шпагіна (ДШК) радянського виробництва. Таке озброєння здатне збільшити бойові здібності військових з'єднань.

Нагадаємо, 18 квітня у ДПСУ показали відео навчань гранатометників напередодні боїв. Під час тренування українські захисники використовують техніку росіян як мішень.