Военные показали украинский огневой комплекс "Шабля" на дистанционном управлении (видео)

По словам бойцов егерской бригады, новое украинское вооружение позволяет вести бой на расстоянии, сохраняя жизнь оператору.

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Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша продемонстрировали свое новое оружие — дистанционно управляемую огневую систему "Шабля". Соответствующее видео 24 апреля было опубликовано на Facebook-странице бригады.

"На вооружении "Росомах" появилась "Шабля" — украинский автоматизированный дистанционно управляемый огневой комплекс, предназначенный для стационарной установки на неподвижных объектах или спецтехнике", — говорится в сообщении.

Новый украинский комплекс координирует огонь с помощью дистанционного управления, что позволяет вести бой на расстоянии, сохраняя жизнь оператору.

Украинские защитники назвали свой комплекс WALL'YA, видимо, по аналогии с популярным мультфильмом о маленьком роботе WALL-E.

Напомним, 21 апреля пулеметчики 21-й отдельной механизированной бригады показали, как совершенствуют навыки стрельбы из 12,7-мм станкового пулемета Дегтярева-Шпагина (ДШК) советского производства. Такое вооружение способно увеличить боевые возможности военных соединений.

Напомним, 18 апреля в ГПСУ показали видео учений гранатометчиков накануне боев. Во время тренировки украинские защитники используют технику россиян в качестве мишени.