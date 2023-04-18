На трофейной технике РФ: в ГПСУ показали тренировку гранатометчиков накануне боев (видео)

Украинские бойцы с помощью СПГ-9 приобретают навыки, тренируясь на захваченной российской технике, которую используют в качестве мишени.

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Пограничники показали подготовку расчетов станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 к бою. В пресс-службе ГПСУ 18 апреля опубликовали видео.

Во время учебы украинские защитники используют российскую технику в качестве мишени. Нормативы отрабатываются успешно. В дальнейшем техника используется против захватчиков в поле боя.

"Превратим танки в металлолом", — быстро и качественно", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вооружение устаревшее, но все равно способно выполнять задачи по уничтожению оккупантов. Украинские воины намерены сжигать танковый парк россиян из любого имеющегося оружия.

"Удачной охоты, ребята!", – пожелали в ГПСУ бойцам.

Напомним, 7 апреля пограничники показали подготовку солдат к контрнаступлению. Обучение, в котором принимают участие бойцы "Гвардии наступления", состоит из изнурительных тренировок, стрельб и занятий по тактической медицине. Также пограничники раскрыли цель бригады: защитники стремятся освободить все территории Украины от ворвавшихся на нашу землю российских оккупантов. Их цель – выгнать последнего оккупанта из нашей земли и вернуться на границы 1991 года.

Также Генштаб 29 марта продемонстрировал на видео подготовку бойцов ВСУ шведскими инструкторами в лесах на территории Великобритании. Военные из Швеции передают украинским новобранцам соответствующие знания по ведению наступательных и оборонных действий, которые позволят выполнять задачи по обороне Украины. Тренировки позволят получить боевые навыки, повысить уровень готовности и безопасности ВСУ. Курсы обеспечат наших солдат без опыта всем необходимым тактическим знаниям для выполнения задач по обороне Украины. Отмечается, что военные учат проводить наступательные и оборонительные действия в боях с российскими захватчиками.