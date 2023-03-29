Генштаб показал подготовку бойцов ВСУ шведскими инструкторами в лесах Британии (фото)

Шведские военные передают украинским новобранцам знания для ведения наступательных и оборонительных действий, позволяющих выполнять задачи по обороне Украины.

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Инструкторы Королевской армии Швеции тренируют новобранцев ВСУ в лесистой местности в Великобритании. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 29 марта в Фейсбуке.

В рамках базовой общевойсковой подготовки украинских солдат тренируют инструкторы из Швеции. Тренировки позволят военным получить боевые навыки, повысить готовность и безопасность ВСУ. Курсы обеспечат бойцов без опыта всеми необходимыми тактическими знаниями для выполнения задач по обороне Украины. Отмечается, что военных учат проводить наступательные и оборонительные действия.

Учения проходят в лесной местности

"Королевство Швеция продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права", — подчеркнули в Генштабе.

Шведские инструкторы прибыли в Великобританию в 2023 году. Их контингент присоединился к странам-партнерам Украины, обучающим бойцов ВСУ под руководством Соединенного Королевства.

Напомним, 13 марта первая группа военных в Испании закончила обучение на танках Leopard 2A4. Экипажи учились в течение месяца.

7 марта в Минобороны Литвы заявили, что в Германию направят 40 инструкторов для учений украинских защитников.