Литва отправит в Германию 40 инструкторов для учений защитников Украины, — СМИ

Немецкий министр обороны Борис Писториус поблагодарил за помощь в подготовке украинцев. Его литовский коллега Арвидас Анушаускас сообщил, что их инструкторы уже учат украинских защитников в Великобритании.

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Около 40 инструкторов из Литвы поедут в Германию учить украинцев защищать свою страну от российских захватчиков. Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас на пресс-конференции 7 марта после встречи со своим коллегой из Германии Борисом Писториусом, сообщает медиа LRT.

"Около 40 литовских инструкторов примут участие в различных курсах подготовки украинских военных в Германии", — заявил чиновник.

По его словам, литовские военные инструкторы уже обучают украинских защитников за рубежом — в Великобритании и "других северных странах". Глава минобороны Германии поблагодарил Литву за помощь в учениях украинцев.

"Я очень благодарен Литве, которая дополнительно отправит в Германию 40 инструкторов для подготовки украинских военных", — заявил Писториус.

Напомним, 6 марта Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Сообщалось, что в этом году страна может обучить 1600 украинских военных, в том числе на совместном с другими европейскими странами курсе подготовки саперов.

Ранее, 28 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике последний пакет санкций ЕС против России. По его словам, десятый пакет международных санкций недостаточно амбициозен и эффективен.