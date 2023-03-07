Литва відправить у Німеччину 40 інструкторів для навчань захисників України, — ЗМІ

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус подякував за допомогу у підготовці українців. Його литовський колега Арвідас Анушаускас повідомив, що їхні інструктори вже навчають українських оборонців у Великобританії.

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Близько 40 інструкторів з Литви поїдуть до Німеччини навчати українців боронити свою країну від російських загарбників. Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас на пресконференції 7 березня після зустрічі зі своїм колегою з Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє медіа LRT.

"Близько 40 литовських інструкторів візьмуть участь у різних курсах підготовки українських військових у Німеччині", — заявив посадовець.

За його словами, литовські військові інструктори вже навчають українських захисників за кордоном — у Великобританії та "інших північних країнах". Голова міноборони Німеччини подякував Литві за допомогу у навчаннях українців.

"Я дуже вдячний Литві, яка додатково відправить до Німеччини 40 інструкторів для підготовки українських військових", — заявив Пісторіус.

Нагадаємо, 6 березня Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Повідомлялось, що цього року країна може навчити 1600 українських військових, зокрема на спільному з іншими європейськими країнами курсі з підготовки саперів.

Раніше, 28 лютого, президент Литви Ґітанас Науседа розкритикував останній пакет санкцій ЄС проти Росії. За його словами, десятий пакет міжнародних санкцій недостатньо амбітний та ефективний.