Недостатньо амбітний: президент Литви розчарований 10-м пакетом санкцій проти РФ, — LRT

У Вільнюсі запевнили українців, що вони продовжать просувати жорсткіші обмеження щодо РФ і перші результати можна буде побачити в наступних пакетах від ЄС.

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Президент Литви Ґітанас Науседа висловив думку, що крайній пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації недостатньо ефективний. Про це повідомляє портал LRT.

24 лютого, у річницю повномасштабної війни, було прийнято десятий пакет міжнародних санкцій, проте він сподобався далеко не всім. У Вільнюсі вважають, що він є недостатньо амбітним і країнам тепер потрібно шукати рішення, які реально узгодити.

"У всіх десяти пакетах, які вже схвалені, були якісь компроміси. Якби їх не було — їх не вдалося б прийняти взагалі… І я не дуже задоволений останнім пакетом санкцій", — зазначив Ґітанас Науседа.

Президент Литви закликає колег включити до списку санкцій "Росатом" і все керівництво компанії, яка приносить чималий дохід до бюджету Російської Федерації. Країна продовжить просувати посилення санкцій, хоч це досить дискомфортна тема для багатьох.

"Через певні специфічні інтереси окремих держав досі це не було можливо. Але будуть ще 11-й та 12-й пакети", — зазначив президент.

Нагадаємо, 24 лютого США оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів. В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд з Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.

22 лютого Угорщина погрожувала заблокувати ухвалення 10-го пакету санкцій. Прем'єр-міністр Віктор Орбан вимагав викреслити із списку чотирьох осіб.