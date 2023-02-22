"Путінський саботажник": Угорщина погрожує блокувати 10 пакет санкцій

Угорський прем'єр Віктор Орбан вимагає викреслити із списку чотирьох осіб. А в кулуарах високопосадовці та офіційні особи ЄС кажуть, що побоюються літа 2024 року, коли Угорщина головуватиме в Раді ЄС.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував блокувати 10-й пакет санкцій проти РФ, якщо зі списку підсанкційних осіб не викреслять чотирьох осіб. Угорщина також виступає проти розширення терміну санкцій до 12 місяців. Про це повідомляє Politico.

Європейські дипломати планують провести неформальну дискусію та обговорити заходи, які б не дозволили Росії закуповувати та виробляти нову зброю та боєприпаси. Обговорюватиметься 10-й пакет санкцій проти РФ, які напередодні, 21 лютого, представники Угорщини не підтримали.

Передбачається запровадження нових обмежень щодо фінансового сектору, додаткові торгові обмеження та індивідуальні санкції проти прихильників режиму Володимира Путіна.

Однак найближчий союзник Путіна в ЄС — угорський прем'єр Віктор Орбан — погрожує накласти вето на додаткові санкції, які переглядаються через шість місяців. Орбан хоче, щоб зі списку підсанкційних осіб викреслили чотирьох осіб та також не підтримує ідею продовження терміну дії санкцій з 6 до 12 місяців.

Якщо санкції діють лише пів року, тоді угорська влада матиме більше можливостей торпедувати рішення, які затверджує Євросоюз. Як компроміс, який би влаштував Орбана, пропонується продовження санкцій на дев'ять місяців.

Журналісти пишуть, що ЄС і США вже давно висловлюються щодо Індії та Китаю, які не підтримують західні санкції проти РФ, але не помічають, що у їхніх лавах затесався "путінський саботажник" в особі Будапешта.

У кулуарах високопоставлені дипломати та офіційні особи визнають, що побоюються літа 2024 року, коли Угорщина головуватиме у Раді ЄС.

У вівторок, 21 лютого, послам Євросоюзу не вдалося домовитись з офіційним Будапештом. Два дипломати повідомили, що ЄС готовий поступитися вимогам Орбана і викреслити чотирьох осіб зі списку санкцій, оскільки, якщо Угорщина продовжить користуватися своїм правом вето, санкції доведеться зняти з усіх, щодо кого вони раніше застосовувалися.

У списку санкцій ЄС перебуває понад 1400 осіб, які мають стосунок до російської війни, зокрема олігархи, представники парламенту РФ, військові та співробітники служб безпеки.

Країни Балтії та Польща хочуть спростити процедуру застосування санкцій щодо родичів російських олігархів, незважаючи на те, що ті, можливо, і не мають прямого стосунку до війни в Україні.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена приготувала новий пакет обмежень щодо 200 фізичних та юридичних осіб із РФ, які підтримують війну в Україні. Основний фокус тепер зміщений у бік фірм-прокладок, які допомагають Москві обходити санкції.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому з РФ йде капітал, і коли звалиться економіка агресора.