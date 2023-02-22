"Путинский саботажник": Венгрия угрожает блокировать 10-й пакет санкций

Венгерский премьер Виктор Орбан требует вычеркнуть из списка четырех лиц. А в кулуарах высокопоставленные дипломаты и официальные лица ЕС говорят, что опасаются лета 2024 года, когда Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил блокировать 10-й пакет санкций против РФ, если из списка подсанкционных лиц не вычеркнут четырех человек. Венгрия также выступает против расширения срока санкций до 12 месяцев. Об этом сообщает Politico.

Европейские дипломаты планируют провести неформальную дискуссию и обсудить меры, которые бы не позволили России закупать и производить новое оружие и боеприпасы. Будет обсуждаться 10-й пакет санкций против РФ, которые накануне, 21 февраля, представители Венгрии не поддержали.

Предусматривается введение новых ограничений в отношении финансового сектора, дополнительные торговые ограничения и индивидуальные санкции против сторонников режима Владимира Путина.

Однако ближайший союзник Путина в ЕС — венгерский премьер Виктор Орбан — угрожает наложить вето на дополнительные санкции, которые пересматриваются по прошествии каждых шести месяцев. Орбан хочет, чтобы из списка подсанкционных лиц вычеркнули четырех человек и также не поддерживает идею продления срока действия санкций с 6 до 12 месяцев.

Если санкции действуют только полгода, тогда у венгерских властей будет больше возможностей торпедировать решения, утверждаемые Евросоюзом. В качестве компромисса, который бы устроил Орбана, предлагается продление санкций на девять месяцев.

Журналисты пишут, что ЕС и США уже давно высказываются в отношении Индии и Китая, которые не поддерживают западные санкции против РФ, но не замечают, что в их собственных рядах затесался "путинский саботажник" в лице Будапешта.

В кулуарах высокопоставленные дипломаты и официальные лица признают, что опасаются лета 2024 года, когда Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС.

Во вторник, 21 февраля, послам Евросоюза не удалось договориться с официальным Будапештом. Два дипломата сообщили, что ЕС готов уступить требованиям Орбан и вычеркнуть четырех лиц из списка санкций, поскольку если Венгрия продолжит пользоваться своим правом вето, санкции придется снять со всех, в отношении кого они прежде применялись.

В санкционном списке ЕС находится более 1400 человек, имеющих отношение к российской войне, в том числе олигархи, представители парламента РФ, военные и сотрудники служб безопасности.

Страны Балтии и Польша хотят упростить процедуру применения санкций в отношении родственников российских олигархов, несмотря на то, что те, возможно, и не имеют прямого отношения к войне в Украине.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена приготовила новый пакет ограничений в отношении 200 физических и юридических лиц из РФ, которые поддерживают войну в Украине. Основной фокус теперь смещен в сторону фирм-прокладок, которые помогают Москве обходить санкции.

Ранее Фокус разбирался в том, почему из РФ бежит капитал, и когда рухнет экономика агрессора.