Чиновники, их родственники и оборонка: США представят новые санкции против России, – WSJ

Администрация Джо Байдена приготовила новый набор ограничений против 200 российских физических и юридических лиц за поддержку большой войны в Украине. В центре внимания — фирмы-прокладки, помогающие Москве уклоняться от санкций.

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Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может ввести новые санкции против 200 российских физических и юридических лиц за причастность к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal 22 февраля, ссылаясь на информированные источники.

Новые ограничения вводят потому, что Вашингтон и союзники в Европе ищут новые способы лишить Москву доступа к компонентам военного и технологического секторов, объяснили собеседники.

Министерство финансов США и Госдепартамент включит в список российских губернаторов и родственников правительственных чиновников, связанные с обороной технологические компании и фирмы-прокладки, помогающие уклоняться от санкций.

По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, Кремль прилагает максимум усилий, чтобы избежать ограничений. США и Евросоюз хотят заставить ведущие компании сделать выбор — вести бизнес с западной коалицией, имеющей половину мирового ВВП, или сотрудничать с агрессором.

США и Евросоюз сдерживают Россию вместе

В Европейском союзе обсуждают собственный новый набор экономических мер против России на 11 миллиардов евро и санкции против иранских компаний, которые поставляют ВС РФ ударные дроны, отметили дипломаты.

"Пакет нацелен на технологии и компоненты, которые российские военные или связанные с ними компании могут покупать только у европейских и других западных поставщиков. Новые меры ЕС тесно согласовываются с Вашингтоном и Великобританией", — пишет газета.

Западные чиновники признали, что многие меры влияния на способность России финансировать войну, включая энергетические эмбарго и финансовые санкции, уже приняты. Сейчас их внимание переключилось на закрытие лазеек и предотвращение возможности уклонения от санкций.

"Мы предоставляем разведданные и полезную информацию, с помощью которых можно уничтожить механизмы уклонения от санкций. Если кто-либо этого не делает, мы с партнерами готовы использовать различные экономические инструменты, чтобы действовать самостоятельно", — заявил Адейемо.

В разговоре с журналистами замминистра финансов сказал, что США дадут понять китайским компаниям и банкам, что их тоже ждут санкции за поддержку России. Адейемо пообещал освещать случаи, когда китайцы помогают Москве уклоняться от западных санкций.

Напомним, что Нидерланды выступали за создание штаба для обеспечения выполнения антироссийских санкций. В задачи штаба может входить создание списка секторов и торговых потоков, где риск обхода санкций особенно высок.

Евросоюз 21 февраля продлил санкции против России за незаконное признание и оккупацию украинских территорий до 14 февраля 2024 года. Китай поддерживает Россию экономически — Пекин нарастил экспорт нефти и конденсата за последний месяц до наивысшего уровня с апреля 2020 года.