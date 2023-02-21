Нидерланды предлагают ЕС создать специальный штаб для контроля санкций против России — СМИ

Предложение было поддержано более 10 странами. Члены Евросоюза недовольны тем, что России удается обходить санкции, наложенные на нее.

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Нидерланды призывают Евросоюз создать штаб для обеспечения исполнения санкций против России. Более 10 стран поддержали предложение создать централизованный контроль за санкциями ЕС для борьбы с их массовым обходом, сообщает медиа EURACTIV.

"В настоящее время у нас слишком мало возможностей в ЕС для анализа, координации и продвижения новых санкций — поэтому я хотел бы, чтобы мы создали штаб-квартиру санкций в Брюсселе, направленную на обход", — заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, сообщают журналисты.

Нидерландский чиновник считает, что страны-члены Евросоюза могут объединить информацию и ресурсы по эффективности санкций и уклонению России от них. По его мнению, штаб может создать контрольный список секторов и торговых потоков, в которых риск обхода санкций россиянами особенно высок.

"Компании будут обязаны включить в свои контракты пункты о конечном использовании, чтобы их продукция не попала в российскую военную машину", — сказал Вопке Хекстра.

Нидерландский министр поделился с журналистами, что Гаага начала распространять предложение на прошлой неделе. По словам чиновника, идею создания штаба уже поддержали другие страны: Германия, Франция, Испания и Италия. В EURACTIV сообщают, что редакция видела более свежую версию документа. Она была подписана еще Бельгией, Чехией, Эстонией, Финляндией, Латвией, Литвой и Румынией.

"ЕС должен использовать свою коллективную экономическую силу и систему уголовного правосудия против тех, кто помогает в уклонении от санкций, называя их именами, посрамляя, налагая санкции и преследуя их", — сказал Вопке Хекстра журналистам.

СМИ сообщает, что предложение включает также нацеление на страны, не поддерживающие санкции против России и помогающие стране-агрессорке обходить их.

"Мы должны дать сильный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базы России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", – говорится в предложении Нидерландов по информации медиа.

На вопрос EURACTIV, будет ли штаб конфисковывать и замораживать российские активы, нидерландский министр ответить затруднился. Сказал, что детали предстоит еще уточнить.

"Для меня совершенно ясно, что это будет фундаментальной частью нашего будущего геополитического инструментария, что нам нужно больше для этой конкретной цели, для этой конкретной войны", — заявил министр иностранных дел Нидерландов.

Напомним, 20 февраля СМИ со ссылкой на заявление разведывательного агентства MIVD сообщили, что подозреваемый российский корабль разведывал, как работает энергетическая система в Северном море. Они считают, что Россия готовится саботировать работу энергосистемы и для этого составляет карту парка ветряных турбин. Голландские спецслужбы предполагают, что РФ стремится взорвать один из объектов инфраструктуры.

17 февраля голландское издание Reformatorisch Dagblad сообщило, что Кабинет министров Нидерландов одобрил решение о создании в Гааге организации Schaderegister. Это Международный реестр ущерба, нанесенного Россией в результате военной агрессии против Украины. ООН одобрила документирование ущерба для дальнейшего требования репараций от Кремля. "Россия несет ответственность", — заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра.