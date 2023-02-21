Нідерланди пропонують ЄС створити спеціальний штаб для контролю санкцій проти Росії, — ЗМІ

Пропозицію підтримали понад 10 країн. Члени Євросоюзу незадоволені тим, що Росії вдається обходити накладені на неї санкції.

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Нідерланди закликають Євросоюз створити штаб для забезпечення виконання санкцій проти Росії. Понад 10 країн підтримали пропозицію створити централізований контроль за санкціями ЄС для боротьби з масовим їх обходом, повідомляє медіа EURACTIV.

"На цей час ми маємо занадто мало можливостей в ЄС для аналізу, координації та просування нових санкцій — тому я хотів би, щоб ми створили штаб-квартиру санкцій у Брюсселі, спрямовану на обхід", — заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, повідомляють журналісти.

Нідерландський посадовець вважає, що країни-члени Євросоюзу можуть об’єднати інформацію та ресурси щодо ефективності санкцій та ухилення Росії від них. На його думку, штаб може створити контрольний список секторів і торгових потоків, в яких ризик обходу санкцій росіянами особливо високий.

"Компанії будуть зобов’язані включити у свої контракти пункти про кінцеве використання, щоб їхня продукція не потрапила в російську військову машину", — запропонував Вопке Хекстра.

Нідерландський міністр поділився з журналістами, що Гаага почала поширювати пропозицію минулого тижня. За словами посадовця, ідею створити штаб вже підтримали інші країни: Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. У EURACTIV повідомляють, що редакція бачила свіжішу версію документа. Вона була підписана ще Бельгією, Чехією, Естонією, Фінляндією Латвією, Литвою та Румунією.

"ЄС має використати свою колективну економічну силу та системи кримінального правосуддя проти тих, хто допомагає в ухиленні від санкцій, називаючи їх іменами, присоромлюючи, накладаючи санкції та переслідуючи їх", — сказав Вопке Хекстра журналістам.

ЗМІ повідомляє, що пропозиція включає також націлення на країни, що не підтримують санкції проти Росії та допомагають країні-агресорці обходити їх.

"Ми повинні дати сильний сигнал особам і організаціям у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військової та оборонно-промислової бази Росії матиме серйозні наслідки щодо їх доступу на ринок ЄС", – йдеться в пропозиції Нідерландів за інформацією медіа.

На запитання EURACTIV, чи буде штаб конфісковувати та заморожувати російські активи, нідерландський міністр відповісти не зміг. Сказав, що деталі потрібно буде ще уточнити.

"Для мене абсолютно ясно, що це буде фундаментальною частиною нашого майбутнього геополітичного інструментарію, що нам потрібно більше для цієї конкретної мети, для цієї конкретної війни", — заявив міністр закордонних справ Нідерландів.

Нагадаємо, 20 лютого ЗМІ з посиланням на заяву розвідувального агентства MIVD повідомили, що підозрілий російський корабель розвідував, як працює енергетична система у Північному морі. Вони вважають, що Росія готується саботувати роботу енергосистеми й для цього складає карту парку вітряних турбін. Голландські спецслужби передбачають, що РФ прагне підірвати один з об'єктів інфраструктури.

17 лютого голландське видання Reformatorisch Dagblad повідомило, що Кабінет міністрів Нідерландів схвалив рішення про створення в Гаазі організації Schaderegister. Це Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією внаслідок військової агресії проти України. ООН схвалила документування збитків для подальшої вимоги репарацій від Кремля. "Росія несе відповідальність", — заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра.