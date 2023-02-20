Вдарять по енергетиці: РФ готує нові провокації у Північному морі, — Нідерланди

За словами голландських спецслужб, РФ направила розвідувальне судно до вітряних турбін Голландії. РФ збирає інформацію, щоб, як передбачається, підірвати один із об'єктів інфраструктури.

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Росія намагається саботувати критично важливу інфраструктуру у голландській частині Північного моря. В останні місяці вона збирала інформацію, яка б допомогла це зробити. Про це пише видання Reuters, посилаючись на заяву розвідувального агентства MIVD.

За словами голови агентства Яна Свілленса, російське судно було виявлено біля морської вітряної електростанції у Північному морі. Нідерландам довелося відправити кораблі морської піхоти та берегової охорони, щоб вивести підозрілий корабель із голландських вод.

"В останні місяці ми бачили, як російські суб'єкти намагалися з'ясувати, як працює енергетична система у Північному морі. Ми бачимо це вперше", — сказав Свілленс.

Він також зазначив, що РФ складає карту парку вітряних турбін у Північному морі, щоб саботувати їхню роботу.

Також видання пише, що голландські спецслужби у новому звіті заявили, що критично важлива офшорна інфраструктура, така як інтернет-кабелі, газові труби та вітряні електростанції, стала метою російської диверсійної діяльності. Передбачається, що РФ має намір підірвати один із об'єктів інфраструктури.

Крім того, як йдеться у звіті, критично важлива офшорна інфраструктура, така як інтернет-кабелі, газові труби та вітряні електростанції, стала метою російської диверсійної діяльності.

Також повідомляється, що Нідерланди збираються вислати неназвану кількість російських дипломатів, оскільки вони підозрюються у шпигунстві. Крім того, Амстердам має намір закрити торгове представництво РФ, а також закрити консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі.

Раніше Фокус писав, що Данія та Нідерланди вийшли з "танкової коаліції" для України. За інформацією журналістів, Фінляндія також задумалася про вихід із "танкової коаліції" для України. У країні хочуть відкласти питання постачання доти, доки не стануть частиною НАТО.

Ще нагадаємо, що Нідерланди замовляють у США HIMARS із ракетами ATACMS на 670 млн доларів. Штати вже схвалили продаж високоточних ракет GMLRS та балістичних ракет ATACMS.

Також повідомлялося, що у Нідерландах отримали офіційний запит від України на винищувачі F-16. Нідерланди заявили про повну готовність передати Києву бойові літаки, але реалізувати план буде складно. Спочатку свій дозвіл мають надати у США.