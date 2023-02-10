У Нідерландах отримали офіційний запит від України на винищувачі F-16: коли чекати

Нідерланди заявили про повну готовність передати Києву бойові літаки, але реалізувати план буде складно. Спочатку свій дозвіл мають надати у США.

Related video

Україна офіційно запросила в Нідерландів винищувачі F-16, що підтвердила місцева міністерка оборони Кайса Оллонґрен, повідомив портал NOS.

В уряді зазначили, що запит зрозумілий, проте виконати його найближчим часом буде вкрай нелегко.

"Ми повинні обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми маємо серйозно дивитися на наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми маємо бути чесними в цьому відношенні. Ми дуже серйозно ставимося до запиту, але питання винищувачів вирішується не так просто" — сказала міністерка оборони Нідерландів.

Спочатку бійці української армії мають пройти спеціальну підготовку, а лише потім зможуть використати літаки за призначенням. Крім того, цей тип авіації є оборонною системою США, тому спочатку потрібно отримати офіційний дозвіл на постачання від Білого дому та Пентагону.

У довгостроковій перспективі, як заявила глава оборонного сектору Нідерландів, Україна стане однією з країн, де використовуватимуть винищувачі F-16, і це лише питання часу.

"Країна все одно більше ніколи не зможе купувати російські винищувачі, як це було раніше", — зазначила Кайса Оллонґрен.

Нагадаємо, що 9 лютого міністр оборони Великобританії Бен Воллес розповів, коли його країна може зважитися на постачання авіації Україні. Він продовжує дотримуватись думки, що це станеться вже після закінчення воєнних дій.

Також 9 лютого польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив на саміті ЄС, що вони готові дати винищувачі на потреби ЗСУ, проте зроблять це не з перших країн.