В Нидерландах получили официальный запрос от Украины на истребители F-16: когда ждать

Нидерланды заявили о своей полной готовности передать Киеву боевые самолеты, но реализовать план будет сложно. Сначала свое разрешение должны дать в США.

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Украина официально запросила у Нидерландов истребители F-16, что подтвердила местный министр обороны Кайса Олленгрен, сообщил портал NOS.

В правительстве отметили, что запрос понятен, однако исполнить его будет в ближайшее время крайне нелегко.

"Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении. Мы очень серьезно относимся к запросу, но вопрос истребителей решается не так просто" — сказала министр обороны Нидерландов.

Сначала бойцы украинской армии должны пройти специальную подготовку, а только потом смогут использовать самолеты по назначению. Кроме того, данный тип авиации является оборонной системой США, поэтому сначала нужно получить официальное разрешение на поставки от Белого дома и Пентагона.

В долгосрочной перспективе, как заявила глава оборонного сектора Нидерландов, Украина станет одной из стран, где будут использоваться истребители F-16, и это лишь вопрос времени.

"Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше" — отметила Кайса Олленгрен.

Напомним, что 9 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, когда его страна может решиться на поставки авиации Украине. Он продолжает придерживаться мнения, что это произойдет уже после окончания военный действий.

Также 9 февраля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил на саммите ЕС, что они готовы дать истребители на нужды ВСУ, однако сделают это не из числа первых стран.