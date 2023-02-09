"Будут нескоро": Уоллес рассказал, когда Британия поставит Украине истребители

Министр обороны придерживается мнения, что Лондон должен отправлять Киеву авиацию уже после завершения войны, чтобы обеспечить безопасность в дальнейшем.

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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время не стоит ждать поставок западных истребителей для украинской армии, поскольку этот процесс может занять несколько месяцев. Об этом 9 февраля он заявил во время своего интервью BBC.

Он отметил, что Великобритания сейчас сосредоточена на прикрытии украинского неба другими способами, а именно ракетами и беспилотниками.

Уоллес отверг предложение бывшего британского премьера Бориса Джонсона о немедленной поставке Украине 100 боевых самолетов Typhoon, поскольку это "нереалистично". Министр заявил, что самолеты, которые получит Украина, не будут оборудованы для атак по наземным целям.

Кроме того, Уоллес заявил, что для передачи Украине истребителей Typhoon необходимо согласие многих стран, которые участвовали в их разработке и производстве.

Также Министр обороны Британии дал понять, что для него очень важно обеспечить защиту своей страны и союзников по блоку НАТО. Уоллес придерживается мнения, что Великобритания должна предоставить Украине самолеты уже после войны, чтобы обеспечить безопасность в дальнейшем.

"Первое, что нужно признать, что это не своего рода немедленное "посмотрите и дайте целую партию самолетов", — сказал министр, добавив, что речь идет не просто о буксировке самолетов к границе, и что реактивным истребителям нужна "помощница", вроде тех, что используются в гонках Формулы-1.

"Великобритания знает, что нужно Украине, и очень рада помочь во многих отношениях, пытаясь добиться эффекта", — заявил Уоллес.

Он подчеркнул, что также обязан защищать берега Великобритании и ее жителей.

"И у меня есть обязательство помочь Украине, поэтому если бы я отдал все истребители и все танки, это означало бы вывести их из Эстонии и из Великобритании, а здесь тоже много обязательств", — сказал глава британского Минобороны.

Напомним, 8 февраля посольство России в Лондоне заявило, что поставки британских истребителей украинской стороне якобы приведут к "военно-политическим последствиям" для Европы и всего мира.

Также сообщалось, что 7 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще раз решил ответить на вопрос, почему его страна не собирается в ближайшее время предоставлять Украине самолеты F-16.