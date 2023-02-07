Джо Байден вновь отказал Украине в истребителях F-16: журналисты услышали причину

В Белом доме все еще не готовы предоставить авиацию для ВСУ. Американский президент хочет оставить истребители внутри страны.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще раз решил ответить на вопрос, почему его страна не собирается в ближайшее время предоставлять Украине самолеты F-16. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, как отмечают на сайте Белого дома.

По мнению американского лидера истребители должны остаться в его стране, и в ближайшее время вопрос поставок рассматриваться точно не будет.

"Потому что мы должны их здесь держать. Это совершенно другая ситуация", — сказал глава Белого дома.

При этом, стоит сразу отметить, что такая же позиция у Пентагона и Белого дома была и касаемо танков Abrams, однако уже совсем скоро они прибудут в Украину. Поэтому не исключено, что поставки истребителей все же будут, ведь украинские политики называют это вопросом времени. В частности, глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал, что дело сдвинется с мертвой точки уже во время следующей встречи в формате "Раммштайн", которая назначена на 14 февраля.

"Все виды помощи в начале проходили сначала этап "нет". Это означает "нет" по состоянию на сегодня. Вторая стадия: давайте обсудим, изучим технические возможности. Третья стадия: давайте готовить ваши экипажи. И четвертая стадия: берите. Так было с HIMARS, так было со 155-миллиметровой артиллерией, с теми же Bradley", – сказал Резников.

Напомним, что 1 февраля в Пентагоне скептически отнеслись к решению Джо Байдена не передавать Украине истребители F-16, о чем сообщают журналисты The Washington Post со ссылкой на источники. Чиновники отмечают, что уже были такие ситуации, когда американская администрация отклоняла запросы Киева на поставки некоторых вооружений, однако потом давала свое согласие.

Также 1 февраля вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью ZDF рассказал про нежелание Берлина поставлять истребители Украине. Правительство ФРГ пытается максимально оказать Киеву помощь в защите от российских агрессоров, но Берлин боится.