Джо Байден знову відмовив Україні у винищувачах F-16: журналісти почули причину

У Білому домі досі не готові надати авіацію для ЗСУ. Американський президент хоче залишити винищувачі усередині країни.

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вкотре вирішив відповісти на запитання, чому його країна не збирається найближчим часом надавати Україні літаки F-16. Про це він розповів під час бесіди із журналістами, як зазначають на сайті Білого дому.

На думку американського лідера, винищувачі повинні залишитися в його країні, і найближчим часом питання постачань розглядатися точно не буде.

"Бо ми повинні їх тут тримати. Це зовсім інша ситуація", — сказав глава Білого дому.

Водночас варто відразу зазначити, що така ж позиція у Пентагону і Білого дому була й щодо танків Abrams, проте вже зовсім скоро вони прибудуть в Україну. Тому цілком ймовірно, що постачання винищувачів все ж таки будуть, адже українські політики називають це питанням часу. Зокрема, глава Міноборони України Олексій Резніков пообіцяв, що справа зрушить з мертвої точки вже під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", яка призначена на 14 лютого.

"Всі види допомоги на початку проходили спочатку етап "ні". Це означає "ні" станом на сьогодні. Друга стадія: давайте обговоримо, вивчимо технічні можливості. Третя стадія: давайте готувати ваші екіпажі. І четверта стадія: беріть. Так було з HIMARS, так було зі 155-міліметровою артилерією, з тими самими Bradley", — сказав Резніков.

Нагадаємо, що 1 лютого у Пентагоні скептично поставилися до рішення Джо Байдена не передавати Україні винищувачі F-16, про що повідомляють журналісти The Washington Post з посиланням на джерела. Чиновники зазначають, що вже були такі ситуації, коли американська адміністрація відхиляла запити Києва на постачання деяких озброєнь, проте потім давала свою згоду.

Також 1 лютого віце-канцлер Німеччини Роберт Габек в інтерв'ю ZDF розповів про небажання Берліна постачати винищувачі України. Уряд ФРН намагається максимально надати Києву допомогу у захисті від російських агресорів, але Берлін боїться.