В Пентагоне скептически отнеслись к отказу Байдена передать Украине истребители F-16, — WP

По информации журналистов, некоторые официальные лица в Минобороны США предполагают, что передача истребителей может быть одобрена.

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Резкий отказ президента США Джо Байдена в просьбе Украины предоставить истребители F-16 был встречен со скептицизмом в Пентагоне. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации журналистов, некоторые официальные лица в Минобороны США предполагают, что передача истребителей может быть одобрена. Чиновники отмечают, что уже были такие ситуации, когда американская администрация отклоняла запросы Киева на поставки некоторых вооружений, однако потом давала свое согласие.

Высокопоставленный чиновник из Пентагона рассказал, что в ближайшее время намерения Вашингтона вряд ли поменяются. Однако возвращение к теме передачи истребителей возможно. Как пример — предоставление Украине танков M1 Abrams, вероятность которого ранее отклоняли в Белом доме.

Другой источник из оборонного ведомства США поделился, что в Пентагоне растет разочарование среди тех, кто хочет больше помощи Украине. Они сталкиваются с блокированием предложений чиновниками, выступающими за более осторожный подход.

Однако, хоть министр обороны Ллойд Остин и некоторые из его высокопоставленных сотрудников не хотели одобрять танки M1 Abrams для Киева, а за несколько недель до этого — ЗРК Patriot, Байден в конечном итоге это сделал.

Напомним, 30 января Джо Байден заявил, что США не дадут Украине истребители F-16. Журналисты различных изданий предположили, что американский президент не расслышал вопрос, который ему задали, а потому ответил отрицательно.

31 января СМИ сообщали, что Байден в скором времени обсудит вопрос поставок F-16 для ВСУ с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации журналистов, Вашингтон еще будет дискутировать и принимать окончательное решение в вопросе передачи истребителей украинским военным.