Байден заявил, что США не дадут Украине истребители F-16, — СМИ (видео)

Журналисты различных изданий предположили, что американский президент не расслышал вопрос, который ему задали, а потому ответил отрицательно.

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Президент США Джо Байден на вопрос журналистки о поставках Украине истребителей F-16 ответил: "Нет". Об этом сообщает Голос Америки.

Сообщается, что журналистка издания Юлия Ярмоленко спросила у Байдена, будут ли Соединенные Штаты поставляет Украине боевые самолеты и получила отрицательный ответ.

Однако журналист издания Остап Яриш написал в Twitter, что Джо Байден, когда ему задали вопрос, выходил из вертолета. Он быстро подошел к представителям прессы и особо не уточнял свой ответ.

Затем в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как американский президент отвечает на вопрос.

[ + – ] Байден отвечает на вопрос об истребителях F-16

Украинский журналист Андрей Цаплиенко предположил у себя в Telegram, что Байден просто не расслышал вопрос.

Отметим, что ранее в Белом доме заявляли, что США готовы "очень осторожно" обсуждать передачу Украине истребителей F-16. Штаты, как отмечают в администрации Джо Байдена, никогда не исключали отправку какого-либо типа вооружения и пытались адаптировать военную помощь к той фазе войны, в которой находятся ВСУ.

Также Фокус писал, что экс-посол США рассказал, что должен сделать Зеленский, чтобы получить истребители F-16. Макфол считает, что Запад должен заявить о поставках Украине БПЛА, истребителей и другой техники одновременно, а не растягивать военную помощь на месяцы. Сделать это нужно 24 февраля 2023 года.