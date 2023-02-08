"Пришло время": Джонсон поддержал просьбу Зеленского к Британии о поставке истребителей Typhoon

Экс-премьер напомнил, что в Великобритании сейчас есть более ста самолетов Typhoon и более ста танков Challenger-2. В правительстве Соединенного Королевства сообщили, что этот вопрос активно прорабатывается.

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Бывший глава британского правительства Борис Джонсон поддержал просьбу президента Владимира Зеленского о поставке британских истребителей в Украину. Заявление английского политика передает BBC.

Как уточняется, Джонсон усилил давление на британское правительство, призывая отправить истребители Eurofighter Typhoon в Украину.

"Пришло время дать украинцам дополнительное вооружение, которое им нужно, чтобы победить Путина и восстановить мир в Украине", — передают слова экс-премьера журналисты.

Джонсон подчеркнул, что Лондон должен поставить Киеву ракеты большей дальности, артиллерию, больше бронетехники и самолеты.

"У нас есть более 100 истребителей Typhoon. У нас более 100 танков Challenger-2", — напомнил он.

Как считает политик, наилучшим применением этого вооружения станет защита территории Украины от российских захватчиков.

Комментируя речь Зеленского в парламенте, Джонсон поблагодарил президента Украины у себя в Twitter за "мощный и страстный призыв", который "должен быть услышан".

"Нет ничего, что можно было бы потерять, и все, что можно получить, посылая самолеты прямо сейчас", — написал он, сопроводив сообщение хэштегом #UkraineMustWin ("Украина должна победить").

Просьба Зеленского об истребителях: реакция правительства Британии

Президент Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, заявил, что Украина нуждается в британских истребителях.

В ответ на это пресс-секретарь британского министра обороны Бена Уоллеса сообщил журналистам, что правительство сейчас "активно" изучает возможность отправки боевых самолетов в Киев, передает BBC.

По словам спикера, правительство еще не приняло окончательного решения по этому поводу, но хочет "как можно скорее начать обучение украинских пилотов управлению истребителями".

[ + – ] Реакция британского правительства на просьбу Зеленского предоставить истребители

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию.

В Лондоне он в первую очередь встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, который пообещал Зеленскому обеспечить военное поражение для Владимира Путина.

После этого президент Украины выступил в британском парламенте. Зеленский привез в Лондон подарок спикеру Линдси Хойлу — шлем украинского летчика с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

Украинский лидер также встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце.