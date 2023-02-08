Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Зеленский прибыл в Великобританию с визитом

"Пришло время": Джонсон поддержал просьбу Зеленского к Британии о поставке истребителей Typhoon

Борис Джонсон, владимир зеленский, истребители, поддержка
Фото: Flickr | Борис Джонсон продолжает активно поддерживать украинцев в их борьбе

Экс-премьер напомнил, что в Великобритании сейчас есть более ста самолетов Typhoon и более ста танков Challenger-2. В правительстве Соединенного Королевства сообщили, что этот вопрос активно прорабатывается.

Related video

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон поддержал просьбу президента Владимира Зеленского о поставке британских истребителей в Украину. Заявление английского политика передает BBC.

Как уточняется, Джонсон усилил давление на британское правительство, призывая отправить истребители Eurofighter Typhoon в Украину.

"Пришло время дать украинцам дополнительное вооружение, которое им нужно, чтобы победить Путина и восстановить мир в Украине", — передают слова экс-премьера журналисты.

Джонсон подчеркнул, что Лондон должен поставить Киеву ракеты большей дальности, артиллерию, больше бронетехники и самолеты.

"У нас есть более 100 истребителей Typhoon. У нас более 100 танков Challenger-2", — напомнил он.

Как считает политик, наилучшим применением этого вооружения станет защита территории Украины от российских захватчиков.

Комментируя речь Зеленского в парламенте, Джонсон поблагодарил президента Украины у себя в Twitter за "мощный и страстный призыв", который "должен быть услышан".

"Нет ничего, что можно было бы потерять, и все, что можно получить, посылая самолеты прямо сейчас", — написал он, сопроводив сообщение хэштегом #UkraineMustWin ("Украина должна победить").

Просьба Зеленского об истребителях: реакция правительства Британии

Президент Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, заявил, что Украина нуждается в британских истребителях.

В ответ на это пресс-секретарь британского министра обороны Бена Уоллеса сообщил журналистам, что правительство сейчас "активно" изучает возможность отправки боевых самолетов в Киев, передает BBC.

По словам спикера, правительство еще не приняло окончательного решения по этому поводу, но хочет "как можно скорее начать обучение украинских пилотов управлению истребителями".

правительство великобритании, самолеты, зеленский Fullscreen
Реакция британского правительства на просьбу Зеленского предоставить истребители

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию.

В Лондоне он в первую очередь встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, который пообещал Зеленскому обеспечить военное поражение для Владимира Путина.

После этого президент Украины выступил в британском парламенте. Зеленский привез в Лондон подарок спикеру Линдси Хойлу — шлем украинского летчика с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

Украинский лидер также встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце.