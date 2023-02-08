"Настав час": Джонсон підтримав прохання Зеленського до Британії про постачання винищувачів Typhoon

Експрем'єр нагадав, що у Великій Британії зараз є понад сто літаків Typhoon і понад сто танків Challenger-2. В уряді Сполученого Королівства повідомили, що це питання активно опрацьовується.

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Колишній глава британського уряду Борис Джонсон підтримав прохання президента Володимира Зеленського про постачання британських винищувачів в Україну. Заяву англійського політика передає ВВС.

Як уточнюється, Джонсон посилив тиск на британський уряд, закликаючи відправити винищувачі Eurofighter Typhoon в Україну.

"Настав час дати українцям додаткове озброєння, яке їм потрібне, щоб перемогти Путіна та відновити мир в Україні", — передають слова експрем'єра журналісти.

Джонсон підкреслив, що Лондон має поставити Києву ракети більшої дальності, артилерію, більше бронетехніки та літаки.

"У нас є понад 100 винищувачів Typhoon. У нас понад 100 танків Challenger-2", — нагадав він.

Як вважає політик, найкращим застосуванням цього озброєння стане захист території України від російських загарбників.

Коментуючи промову Зеленського в парламенті, Джонсон подякував президентові України у себе в Twitter за "потужний і пристрасний заклик", який "має бути почутий".

"Немає нічого, що можна було б втратити, і все, що можна отримати, відправляючи літаки прямо зараз", — написав він, супроводжувавши повідомлення хештегом #UkraineMustWin ("Україна має перемогти").

Прохання Зеленського про винищувачі: реакція уряду Британії

Президент Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого у парламенті Великої Британії, заявив, що Україна потребує британських винищувачів.

У відповідь на це прессекретар британського міністра оборони Бена Воллеса повідомив журналістам, що уряд зараз "активно" вивчає можливість відправлення бойових літаків у Київ, передає ВВС.

За словами спікера, уряд ще не ухвалив остаточного рішення з цього приводу, але хоче "якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів управлінню винищувачами".

[ + – ] Реакція британського уряду на прохання Зеленського надати винищувачі

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію.

У Лондоні він насамперед зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком, який пообіцяв Зеленському забезпечити військову поразку для Володимира Путіна.

Після цього президент України виступив у британському парламенті. Зеленський привіз до Лондона подарунок спікеру Ліндсі Хойлу — шолом українського льотчика з написом "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб її захистити".

Український лідер також зустрівся з королем Великої Британії Карлом ІІІ у Букінгемському палаці.