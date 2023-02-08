Зеленський прибув до Великобританії: перші подробиці візиту (відео)

Українського президента в аеропорт приїхали зустрічати британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, міністр оборони Бен Воллес, посол України Вадим Пристайко та пані посол Королівства Мелінда Сіммонс.

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У Лондоні приземлився борт із президентом України Володимиром Зеленським. Про це в середу, 8 лютого, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Великобританія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку та прем'єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", — цитує пресслужба президента його заяву.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у своєму офіційному акаунті у Twitter привітав Зеленського й опублікував фото зустрічі з українським президентом.

Як повідомляє Sky News, у ході офіційного візиту президента України прийме король Карл ІІІ.

Інформаційний портал "РБК-Україна" опублікував ексклюзивні кадри з перших хвилин зустрічі Володимира Зеленського з британським прем'єром Ріші Сунаком.

Повідомляється, що президента України приїхали зустрічати британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, міністр оборони Бен Воллес, а також посол України Вадим Пристайко та пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Про що говоритимуть Зеленський і Сунак?

Як писав Фокус раніше, у канцелярії британського прем'єра уточнили, що Сунак планує запропонувати Україні ракети дальньої дії, щоб "позбавити Росію можливості постійно завдавати ударів по цивільній і критичній національній інфраструктурі України". Також сьогодні мають оголосити нові санкції проти Росії та запропонувати Україні розширити програму підготовки військових. Зокрема, йтиметься про тренування морських піхотинців і пілотів винищувачів.

Нагадаємо, 14 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак пообіцяв Володимиру Зеленському відправити в Україну роту танків Challenger 2.