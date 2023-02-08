Обговорюватимуть поставки ракет: Зеленський сьогодні прибуде до Великобританії, — Sky News

За інформацією ЗМІ, прем'єр Британії Ріші Сунак ініціює розширення програми навчання українських військових та запропонує Україні ракети дальньої дії, щоб завадити знищенню української критичної інфраструктури з боку РФ.

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, планує прибути з офіційним візитом до Великобританії та зустрітися з прем'єром Ріші Сунаком. Про це повідомляє видання Sky News.

Планується, що Зеленський зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Британії, Сунак запропонує Україні подальшу підтримку у вигляді навчання, озброєння та російських санкцій.

Про що говоритимуть Зеленський та Сунак?

У канцелярії британського прем'єра уточнили, що Сунак планує запропонувати Україні ракети дальньої дії, щоб "позбавити Росію можливості постійно завдавати ударів по цивільній та критичній національній інфраструктурі України".

"Це також підкреслює наше зобов'язання не просто надавати військове обладнання в короткостроковій перспективі, а довгострокове зобов'язання стояти пліч-о-пліч з Україною протягом багатьох років", — цитують слова прем'єра журналісти Sky News.

Сьогодні Великобританія також оголосить про нові російські санкції, спрямовані проти тих, хто допомагав президенту Росії Володимиру Путіну нарощувати особистий стан, та компаній, які отримують прибуток від "військової машини" Кремля.

Повідомляється, що Сунак також запропонує розпочати негайну програму підготовки морських піхотинців та пілотів, щоб вони могли літати на винищувачах, які відповідають стандартам НАТО. Великобританія вже навчила 10 000 українських військовослужбовців за останні шість місяців і планує навчити ще 20 000 цьогоріч у межах міжнародних зусиль щодо розширення підготовки українських військ.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо цю підготовку з солдатів до морських піхотинців та пілотів винищувачів, забезпечуючи Україні збройні сили, здатні захищати її інтереси у майбутньому", — додав Сунак.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося про те, що судно Arc Integrity з бойовими машинами піхоти Bradley, призначеними для України, прибуло із США до Великобританії.

Раніше, 3 лютого, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак не відкинув можливості передачі Україні винищувачів у майбутньому. Однак він попередив, що навчання українських пілотів триватиме місяці, а то й роки.