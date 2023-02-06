Судно з БМП M2 Bradley для ЗСУ прибуло до Британії, – ЗМІ (фото)

На кораблі знаходиться 60 бойових машин піхоти. Загалом українська армія отримає 109 M2 Bradley.

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6 лютого судно Arc Integrity з бойовими машинами піхоти Bradley прибуло зі США до Великобританії. Про це стало відомо на сервісі відстеження суден Marine Traffic.

Корабель Arc Integrity віз на борту 60 БМП Bradley. Увечері, 6 лютого, він прибув до порту Саутгемптон, де далі бійці ЗСУ проходитимуть навчання. У межах нової військової допомоги Україні на 2,85 млрд доларів українську армію посилять 109 БМП. У цю партію на кораблі прийшло 60 машин.

[ + – ] Судно прибуло до порту Саутгемптон

Командування американського транспортного командування 5 лютого показало навантаження кораблів із порту Чарльзтон у Північній Кароліні, що відбувалося 31 січня.

Відомо, що у ЗСУ Bradley M2A2 ODS-SA — це модернізована версія базової БМП з якіснішою оптикою, системою управління вогнем і потужнішим бронюванням. Зміни вносилися після досвіду застосування БМП в операції Буря в пустелі в Іраку.

Нагадаємо, 8 січня в Пентагоні назвали, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україну. Вони допоможуть ЗСУ у наступальних операціях.

Фокус розбирався, як посилять західні БМП українську армію.