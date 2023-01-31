Понад 60 машин: США відправили в Україну першу партію БМП Bradley (фото)

Повідомляється, що БМП вирушили в Україну морем. Їх завантажили ще минулого тижня. За словами експертів, Україна отримає покращені M2 Bradley у версії M2A2 ODS.

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Транспортне командування США відправило першу партію бойових машин Bradley до України в рамках угоди про військову допомогу на суму 2,85 млрд доларів. Про це йдеться на сайті відомства.

Повідомляється, що ще минулого тижня понад 60 БМП завантажили на корабель у штаті Південна Кароліна.

[ + – ] США відправили першу партію із понад 60 Bradley в Україну [ + – ] США відправили першу партію із понад 60 Bradley в Україну [ + – ] США відправили першу партію із понад 60 Bradley в Україну [ + – ] США відправили першу партію із понад 60 Bradley в Україну

Генерал ВВС Жаклін Ван Овост сказала, що для військової підтримки України дуже важливою є логістика. Штати не впоралися б, якби їм не допомагали союзники. За її словами, те, що відбувається в Україні, показує, наскільки важливо мати мобільні сили, які можна відправити в будь-яку точку світу оперативно. Це стосується доставки як повітрям, так і водою.

"Робота в масштабах усього підприємства із залучення обладнання з різних місць по всьому світу, транспортування його до Європи та передачі його нашим партнерам, які доставляють його прямо на поле бою, стала визначним досягненням. Вона демонструє цінність наших партнерських відносин", — сказала Овост.

Як розповіла командир 841-го транспортного батальйону Ребека Д'Анджело, яка контролювала навантаження, Bradley – дуже потужна машина.

"Ми сподіваємося, що це підвищить їхні (українців, ред.) можливості, щоб забезпечити просування вперед на полі бою та повернути втрачені території", — сказала вона.

Як повідомили на порталі "Мілітарний", Україна отримає M2 Bradley у версії M2A2 ODS. Модернізовані машини обладнали новою бойовою інформаційно-керівною системою. Вона дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої.

Також у матеріалі йдеться, що на БМП встановлена тактична навігаційна система TACNAV із приймачем GPS. Машини ODS M2A2 мають цифрову систему орієнтування DCS. Броню вдосконалено інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК.

Раніше Фокус писав, що екс-посол США розповів, що має зробити Зеленський, щоб отримати винищувачі F-16. Макфол вважає, що Захід має заявити про постачання Україні БПЛА, винищувачів та іншої техніки одночасно, а не розтягувати військову допомогу на місяці. Зробити це потрібно 24 лютого 2023 року.

Ще нагадаємо, що у Міноборони Великобританії заявили, що танки Challenger 2 можуть прибути на передову в Україні до літа. Бен Воллес не називає точних дат поставки. За його словами, графік навчання українських військових використанням танків не розголошується через питання безпеки.

Також повідомлялося, що ЗМІ з'ясували, що Німеччина визначилася, з якого батальйону передасть 14 "Леопардів" Україні. Українські війська отримають німецьку техніку із 203-го танкового батальйону. Загалом у їхньому розпорядженні є 44 танки Leopard 2, проте скільки з них потребують ремонту невідомо.