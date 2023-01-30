Танки Challenger 2 можуть прибути на передову в Україні до літа, — міністр оборони Британії

Бен Воллес не називає точних дат поставки. За його словами, графік навчання українських військових використанню танків не розголошується через питання безпеки.

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14 британських танків Challenger 2 можуть бути поставлені в Україну у травні чи на початку літа. Про це на засіданні парламенту 30 січня заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, передає агентство Reuters.

Британський чиновник не став озвучувати конкретних дат, проте зазначив, що постачання важкої техніки може відбутися "ближче до Великодня" [2023 року католики та протестанти відзначають свято 9 квітня, православні — 16 квітня].

При цьому через питання безпеки міністр не розголошує графік навчання українських військових поводженню з танками. Однак Воллес уточнив, що заняття почнуться з інструктажу щодо експлуатації окремих машин, а потім перейдуть до бойових дій у строю.

Нагадаємо, таблоїд The Sun 14 січня написав, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак наказав передати Україні роту танків Challenger 2. Британський уряд вирішив забезпечити Київ тяжкою технікою після прохання президента України Володимира Зеленського.

Учора, 29 січня, заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів, що українські військові розпочали навчання на установках NLAW у Британії.