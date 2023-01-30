Танки Challenger 2 могут прибыть на передовую в Украине до лета, — министр обороны Британии

Бен Уоллес не называет точных дат поставки. По его словам, график обучения украинских военных использованию танков не разглашается из-за вопроса безопасности.

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14 британских танков Challenger 2 могут быть поставлены в Украину в мае или начале лета. Об этом на заседании парламента 30 января заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает агентство Reuters.

Британский чиновник не стал озвучивать конкретных дат, однако указал, что поставки тяжелой техники могут произойти "ближе к Пасхе" [в 2023 году католики и протестанты отмечают праздник 9 апреля, православные — 16 апреля].

При этом из-за вопросов безопасности министр не разглашает график обучения украинских военных обращению с танками. Однако Уоллес уточнил, что занятия начнутся с инструктажа по эксплуатации отдельных машин, а затем перейдут к боевым действиям в строю.

Напомним, таблоид The Sun 14 января написал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приказал передать Украине роту танков Challenger 2. Британское правительство решило обеспечить Киев тяжелой техникой после просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Вчера, 29 января, заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк рассказал, что украинские военные начали обучение на установках NLAW в Британии.