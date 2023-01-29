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Военный Фокус Российско-украинская война

Бойцы ВСУ начали обучение на установках NLAW и танках Challenger 2 в Британии (фото)

Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ
Украинский военный с установкой NLAW

Украинских военных тренируют канадские инструкторы.

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Бойцы Вооруженных сил Украины обучаются использовать переносные противотанковые ручные установки NLAW в рамках базовой подготовки в Великой Британии. Об этом рассказал заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

Он сообщил, что тренировка военных проходила под руководством инструкторов из ВС Канады в рамках операции UNIFIER — UK.

"Тренировки проходят под руководством инструкторов 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады в рамках операции UNIFIER – UK", — написал он.

По словам Павлюка, канадские военные находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и обучить украинских новобранцев пользоваться оружием и обеспечить их оперативную готовность.

"В то же время, NLAW зарекомендовал себя как эффективное переносное легкое противотанковое оружие нового поколения и очень пригодится нашим воинам в борьбе с российской техникой", — рассказал Павлюк.

Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ Fullscreen
Обучение украинских военных
Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ Fullscreen
Обучение украинских военных
Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ Fullscreen
Обучение украинских военных
Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ Fullscreen
Обучение украинских военных
Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ
Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ
Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ
Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ

Что известно о NLAW?

NLAW — шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Ее главным заданием является уничтожение бронированных машин, танков и БТРов на расстоянии 400-800 метров. Он полезен в бою преимущественно в городе.

Тем временем в Министерстве обороны Великобритании рассказали, что украинские танковые экипажи прибыли в страну, чтобы начать подготовку на танках Challenger 2, которые Лондон поставит Киеву.

"Великобритания будет поставлять танки Challenger 2 Украине наряду с другими странами-партнерами, демонстрируя тем самым силу международной поддержки Украины", — сказано в сообщении.

Обучение бойцов ВСУ в Британии, NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ Fullscreen
NLAW, бойцы ВСУ NLAW, переносная противотанковая ручная установка, ПРУ NLAW, канадские инструкторы ВСУ, инструкторы НАТО ВСУ Fullscreen

Напомним, 29 января американские эксперты рассказали, что для того, чтобы помочь Украине выиграть войну с Россией на поле боя, кроме поставок необходимой техники, США должны еще и обучить бойцов ВСУ работать с ней.

19 января польский генерал Вальдемар Скшипчак рассказал, что преимущество украинской армии над российской заключается в том, что они лучше натренированы. У ВСУ более удачная система управления. В отличие от российских военных, украинские командиры могут действовать самостоятельно в зависимости от сложившейся ситуации.