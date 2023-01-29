Бойцы ВСУ начали обучение на установках NLAW и танках Challenger 2 в Британии (фото)

Украинских военных тренируют канадские инструкторы.

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Бойцы Вооруженных сил Украины обучаются использовать переносные противотанковые ручные установки NLAW в рамках базовой подготовки в Великой Британии. Об этом рассказал заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

Он сообщил, что тренировка военных проходила под руководством инструкторов из ВС Канады в рамках операции UNIFIER — UK.

"Тренировки проходят под руководством инструкторов 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады в рамках операции UNIFIER – UK", — написал он.

По словам Павлюка, канадские военные находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и обучить украинских новобранцев пользоваться оружием и обеспечить их оперативную готовность.

"В то же время, NLAW зарекомендовал себя как эффективное переносное легкое противотанковое оружие нового поколения и очень пригодится нашим воинам в борьбе с российской техникой", — рассказал Павлюк.

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Что известно о NLAW?

NLAW — шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Ее главным заданием является уничтожение бронированных машин, танков и БТРов на расстоянии 400-800 метров. Он полезен в бою преимущественно в городе.

Тем временем в Министерстве обороны Великобритании рассказали, что украинские танковые экипажи прибыли в страну, чтобы начать подготовку на танках Challenger 2, которые Лондон поставит Киеву.

"Великобритания будет поставлять танки Challenger 2 Украине наряду с другими странами-партнерами, демонстрируя тем самым силу международной поддержки Украины", — сказано в сообщении.

Напомним, 29 января американские эксперты рассказали, что для того, чтобы помочь Украине выиграть войну с Россией на поле боя, кроме поставок необходимой техники, США должны еще и обучить бойцов ВСУ работать с ней.

19 января польский генерал Вальдемар Скшипчак рассказал, что преимущество украинской армии над российской заключается в том, что они лучше натренированы. У ВСУ более удачная система управления. В отличие от российских военных, украинские командиры могут действовать самостоятельно в зависимости от сложившейся ситуации.