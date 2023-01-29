Бійці ЗСУ розпочали навчання на установках NLAW та танках Challenger 2 у Британії (фото)

Українських військових тренують канадські інструктори.

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Бійці Збройних сил України навчаються використовувати переносні протитанкові ручні установки NLAW у межах базової підготовки у Великій Британії. Про це розповів заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Він повідомив, що тренування військових проходило під керівництвом інструкторів із ЗС Канади в межах операції UNIFIER – UK.

"Тренування проходять під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в межах операції UNIFIER — UK", — написав він.

За словами Павлюка, канадські військові перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців користуватися зброєю та забезпечити їхню оперативну готовність.

"Водночас, NLAW зарекомендував себе як ефективна переносна легка протитанкова зброя нового покоління і дуже знадобиться нашим воїнам у боротьбі з російською технікою", — розповів Павлюк.

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Що відомо про NLAW?

NLAW — шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета. Її головним завданням є знищення броньованих машин, танків та БТРів на відстані 400-800 метрів. Він корисний у бою переважно в місті.

Тим часом у Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що українські танкові екіпажі прибули до країни, щоб розпочати підготовку на танках Challenger 2, які Лондон поставить Києву.

"Велика Британія постачатиме танки Challenger 2 Україні разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи цим силу міжнародної підтримки України", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 29 січня американські експерти розповіли, що для того, щоб допомогти Україні виграти війну з Росією на полі бою, крім постачання необхідної техніки, США повинні ще й навчити бійців ЗСУ працювати з нею.

19 січня польський генерал Вальдемар Скшипчак розповів, що перевага української армії над російською полягає в тому, що вони краще натреновані. У ЗСУ більш вдала система управління. На відміну від російських військових, українські командири можуть діяти самостійно залежно від ситуації, що склалася.