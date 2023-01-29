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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Бійці ЗСУ розпочали навчання на установках NLAW та танках Challenger 2 у Британії (фото)

Навчання бійців ЗСУ у Британії, NLAW, бійці ЗСУ NLAW, переносна протитанкова ручна установка, ПРУ NLAW, канадські інструктори ЗСУ, інструктори НАТО ЗСУ
Український військовий з установкою NLAW

Українських військових тренують канадські інструктори.

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Бійці Збройних сил України навчаються використовувати переносні протитанкові ручні установки NLAW у межах базової підготовки у Великій Британії. Про це розповів заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Він повідомив, що тренування військових проходило під керівництвом інструкторів із ЗС Канади в межах операції UNIFIER – UK.

"Тренування проходять під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в межах операції UNIFIER — UK", — написав він.

За словами Павлюка, канадські військові перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців користуватися зброєю та забезпечити їхню оперативну готовність.

"Водночас, NLAW зарекомендував себе як ефективна переносна легка протитанкова зброя нового покоління і дуже знадобиться нашим воїнам у боротьбі з російською технікою", — розповів Павлюк.

Навчання українських військових Fullscreen
Навчання українських військових
Навчання українських військових Fullscreen
Навчання українських військових
Навчання українських військових Fullscreen
Навчання українських військових
Навчання українських військових Fullscreen
Навчання українських військових
Навчання українських військових
Навчання українських військових
Навчання українських військових
Навчання українських військових

Що відомо про NLAW?

NLAW — шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета. Її головним завданням є знищення броньованих машин, танків та БТРів на відстані 400-800 метрів. Він корисний у бою переважно в місті.

Тим часом у Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що українські танкові екіпажі прибули до країни, щоб розпочати підготовку на танках Challenger 2, які Лондон поставить Києву.

"Велика Британія постачатиме танки Challenger 2 Україні разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи цим силу міжнародної підтримки України", — сказано в повідомленні.

Навчання бійців ЗСУ у Британії, NLAW, бійці ЗСУ NLAW, переносна протитанкова ручна установка, ПРУ NLAW, канадські інструктори ЗСУ, інструктори НАТО ЗСУ Fullscreen
NLAW, бійці ЗСУ NLAW, переносна протитанкова ручна установка, ПРУ NLAW, канадські інструктори ЗСУ, інструктори НАТО ЗСУ Fullscreen

Нагадаємо, 29 січня американські експерти розповіли, що для того, щоб допомогти Україні виграти війну з Росією на полі бою, крім постачання необхідної техніки, США повинні ще й навчити бійців ЗСУ працювати з нею.

19 січня польський генерал Вальдемар Скшипчак розповів, що перевага української армії над російською полягає в тому, що вони краще натреновані. У ЗСУ більш вдала система управління. На відміну від російських військових, українські командири можуть діяти самостійно залежно від ситуації, що склалася.