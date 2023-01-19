Найкраще натреновані: польський генерал назвав перевагу ЗСУ над ЗС РФ

За словами військового експерта Вальдемара Скшипчака, у ЗСУ вдаліша система управління. На відміну від російських військових, українські командири можуть діяти самостійно залежно від ситуації, що склалася.

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Польський генерал і військовий експерт Вальдемар Скшипчак пояснив, у чому полягає принципова різниця між Збройними силами України та ЗС РФ. Про це він розповів в інтерв'ю ВВС, опублікованому в четвер, 19 січня.

За словами Скшипчака, у ЗСУ вдаліша система управління, яка дозволяє командирам діяти самостійно відповідно до ситуації. У російських військових, навпаки, "верхівка" має знати все, що відбувається внизу.

Як зазначив генерал, українські військові є прикладом для світу, як треба боротися за свою батьківщину.

"Українські військові краще треновані. Вони мають бойовий дух. Вони борються за свою країну. Україна показує, що Росію можна перемогти. Я особисто дякую українцям за це. А росіяни не знають самі, навіщо вони опинилися на тій війні", — розповів Вальдемар Скшипчак.

Спікер підкреслив, що завдяки успіхам на фронті Україна "змінила мислення Заходу" щодо Росії. Приклад тому — розгром першої танкової армії, яку, як зазначив експерт, боялися в Європі.

"Це приклад, як слід захищатися від Росії, як треба захищати батьківщину. Вчимося сьогодні цьому в українців", — підсумував Скшипчак.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради від партії "Голос" Андрій Осадчук 19 січня розповів, що керівники європейських країн роками думали лише про те, як забезпечити комфортне життя своїм громадянам. У результаті виявилися не готовими стати лідерами під час війни.

Раніше повідомлялося, що, за даними звіту Інституту вивчення війни (ISW) від 18 січня, у Російській Федерації триває так звана часткова мобілізація та йде підготовка до нової хвилі. Аналітики вказують на те, що, за даними Генерального управління розвідки України, в Росії починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку, а також мігрантів із країн колишнього Радянського Союзу.