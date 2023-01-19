Після десятиліть процвітання Європа не готова до війни, — нардеп

За словами депутата Верховної Ради від партії "Голос" Андрія Осадчука, керівники європейських країн роками думали лише про те, як забезпечити комфортне життя своїм громадянам. У результаті виявилися не готовими стати лідерами під час війни.

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Європейські лідери виявилися "цілком не готовими" до війни такого масштабу, яка розгорнулася в Україні, заявив народний депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук в інтерв'ю британському інформагентству, передає Sky News.

Протягом десятиліть європейський континент процвітав і лідерам країн доводилося думати лише про те, як забезпечити комфорт громадянам. У результаті керівники країн виявилися зовсім не готовими стати військовими лідерами.

На думку нардепа, глави європейських держав, хоч усе ще "бояться" війни, але вже не можуть стояти осторонь.

"Зараз стало ясно, що немає іншого виходу, окрім перемоги України. Але, на жаль, ми досі спостерігаємо зволікання із військовою допомогою Україні", — зазначив депутат.

Осадчук також нагадав про слова Зеленського, який заявив, що військова підтримка України — це, по суті, інвестиція в європейське майбутнє, оскільки вона дозволить жителям Європи убезпечити своїх офіцерів та солдатів — і їм не доведеться брати участь у цьому кошмарі.

Осадчук в розмові з британськими журналістами торкнувся теми танків. З його слів, без важкої бронетехніки Україна не зможе атакувати.

"Так, Великобританія анонсувала постачання 12 або 14 нових танків, які, мабуть, одні з найкращих у своєму класі, і це дуже добре", — сказав депутат. Разом з тим він уточнив, що лінія фронту тягнеться більш ніж на 1000 км, тому Збройним силам України потрібно не лише оборонятися, а й звільняти свої території, про що щодня повторюють представники київського керівництва.

Нагадаємо, що, за даними британських ЗМІ, у найближчі кілька тижнів Путін готує 700-тисячне військо до нового наступу. The Sun пише, що сили РФ намагатимуться наступати на Львів та Луцьк, щоб відрізати Україну від Європи.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними "Інституту дослідження війни", Путін намагається змінити хід війни, але Україна матиме вікно можливостей у літній період. Про це повідомляється у зведенні за 17 січня.