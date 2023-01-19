После десятилетий процветания Европа совершенно не готова к войне, — нардеп

По словам депутата Верховной Рады от партии "Голос" Андрея Осадчука, руководители европейских стран годами думали только о том, как обеспечить комфортную жизнь своим гражданам. В итоге оказались не готовы к тому, чтобы стать лидерами во время войны.

Related video

Европейские лидеры оказались "совершенно не готовыми" к войне такого масштаба, которая развернулась в Украине, заявил народный депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук в интервью британскому информагентству, передает Sky News.

На протяжении десятилетий европейский континент процветал, и лидерам стран приходилось думать только о том, как обеспечить комфорт гражданам. В итоге руководители стран оказались совершенно не готовы к тому, чтобы стать военными лидерами.

По мнению нардепа, главы европейских государств, хотя все еще "боятся" войны, но уже не могут стоять в стороне.

"Сейчас стало ясно, что нет другого выхода, кроме победы Украины. Но, к сожалению, мы до сих пор наблюдаем промедление с военной помощью Украине", — отметил депутат.

Осадчук также напомнил о словах Зеленского, который заявил, что военная поддержка Украины — это, по сути, инвестиция в европейское будущее, поскольку позволит жителям Европы обезопасить своих офицеров и солдат, — и им не придется участвовать в этом кошмаре.

Осадчук в беседе с британскими журналистами затронул тему танков. По его словам, без тяжелой бронетехники Украина не сможет атаковать.

"Да, Великобритания анонсировала поставки 12 или 14 новых танков, которые, пожалуй, одни из лучших в своем классе, и это очень хорошо", — сказал депутат. Вместе с тем, он уточнил, что линия фронта тянется более чем на 1000 км, поэтому Вооруженным силам Украины нужно не только обороняться, но и освобождать свои территории, о чем ежедневно повторяют представители киевского руководства.

Напомним, что, по данным британских СМИ, в ближайшие несколько недель Путин готовит 700-тысячное войско к новому наступлению. The Sun пишет, что силы РФ будут пытаться наступать на Львов и Луцк, чтобы отрезать Украину от Европы.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным "Института исследования войны", Путин пытается изменить ход войны, но у Украины будет окно возможностей в летний период. Об этом сообщается в сводке за 17 января.