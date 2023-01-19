Вербують мігрантів та наркозалежних: у РФ готуються до другої хвилі мобілізації, – ISW

За словами аналітиків, у російській армії продовжують фіксувати випадки непокори та дезертирства.

Related video

У Російській Федерації продовжується так звана часткова мобілізація і йде підготовка до нової хвилі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 18 січня.

Аналітики вказують на те, що за даними Генерального управління розвідки України, в Росії починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку, а також мігрантів із країн колишнього Радянського Союзу.

У звіті згадується інформація, надана Центром національного опору, згідно з якою в Північній Осетії на військову службу вербують наркозалежних людей.

Один із полонених російських військовослужбовців повідомив ЦНС, що йому не вдалося подолати свою залежність і він продовжував вживати заборонені речовини, воюючи на Запорізькому напрямку.

"Мобілізувалася людина через загрозу постати перед судом. Його затримали через керування автомобілем без документів. Для того, щоб не піти під суд, чоловікові запропонували поїхати в Україну", — пишуть у ЦНС.

Експерти ISW також зазначили, що у Збройних силах Росії поширена проблема дезертирства та непокори командирам. Наприклад, 18 січня стало відомо про те, що влада РФ розшукує бійця, який самовільно залишив частину. За даними джерела, військовослужбовець загинув внаслідок перестрілки зі співробітниками поліції.

Звинувачення у дезертирстві також отримали вісім мобілізованих із Калінінградської області, які виїхали із Луганщини у РФ на таксі та автобусі.

За даними радіо "Вільний Кавказ" від 15 січня, контрактники з Дагестану 136-ї гвардійської окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у війні в Україні та виконувати накази командира.

Нагадаємо, що 18 січня у ГУР МО України повідомили про нову хвилю мобілізації у центральних регіонах Росії. За даними відомства, у Москві заборонили збиратися групами понад 20 осіб, а до столичних підприємств почали навідуватися співробітники військкоматів.

Ще Фокус писав про те, що 13 січня Головне управління розвідкою України повідомило про плани Кремля щодо створення армії чисельністю два мільйони людей. За словами українських розвідників, у РФ проводяться зміни на законодавчому рівні, які дозволять регламентувати проведення чергової хвилі мобілізації.