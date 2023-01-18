РФ закручує гайки: у ГУР розкрили деталі підготовки до нової хвилі мобілізації

За даними українських розвідників, мобілізація торкнеться центральних регіонів країни. Паралельно у підприємців вимагають "добровільні внески" та агітують вступати до армії.

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У Росії вводять нові обмеження під час підготовки до нової хвилі мобілізації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Нова хвиля мобілізації торкнеться центральних регіонів РФ. Тому регіонам приділяють особливу увагу. За даними української розвідки, у Москві заборонили збиратися групами понад 20 людей. На московські підприємства почали приходити співробітники військкоматів щодо агітаційних заходів серед співробітників.

Людей залякують та морально тиснуть. Зазначається, що найбільший інтерес у військкоматів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили термінову службу та мають певні військові спеціальності. Також у РФ посилюють агітаційну роботу, зокрема для мігрантів із країн колишнього СРСР.

Чоловіків призовного віку, які звертаються до органів влади щодо отримання громадянства РФ, закликають підписати договір на військову службу. Питання з громадянством у такому разі вирішиться автоматично.

Також на комерційних підприємствах та у приватних підприємців вимагають вносити внески на користь армії РФ. За даними ГУР, іноді такі побори сягають кількох мільйонів рублів. У столиці РФ формують "добровольчі" групи на 3-5 осіб для патрулювання громадських місць. Вони мають уникати можливого скупчення людей для недопущення акцій протестів. В інструкції вказують, що підозрілими є усі, хто збирається групою понад 20 осіб.

Нагадаємо, 18 січня в ISW припустили, що Володимир Путін може оголосити нову хвилю мобілізацію чи війну Україні.

16 січня в українській розвідці заявили про підготовку в РФ ведення війни на виснаження.