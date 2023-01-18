РФ закручивает гайки: в ГУР раскрыли детали подготовки к новой волне мобилизации

По данным украинских разведчиков, мобилизация затронет центральные регионы страны. Параллельно у предпринимателей требуют "добровольные взносы" и агитируют вступать в армию.

Related video

В РФ вводят новые ограничения в ходе подготовки к новой волне мобилизации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Новая волна мобилизация затронет центральные регионы РФ. Поэтому регионам уделяют особое внимание. По данным украинской разведки, в Москве запретили собираться группами более 20 человек. На московские предприятия начали приходить сотрудники военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди сотрудников.

Людей запугивают и морально давят. Отмечается, что наибольший интерес у военкоматов вызывают мужчины возрастом 40-55 лет, которые отслужили срочную службу и имеют определенные военные специальности. Также в РФ усиливают агитационную работу, в том числе для мигрантов из стран бывшего СССР.

Мужчин призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства РФ, призывают подписать контракт на военную службу. Вопрос с гражданством в таком случае решится автоматически.

Также на коммерческих предприятиях и у частных предпринимателей требуют вносить взносы на пользу армии РФ. По данным ГУР, иногда такие поборы достигают нескольких миллионов рублей. В столице РФ формируют "добровольческие" группы на 3-5 человек для патрулирования общественных мест. Они должны избегать возможному скоплению людей для недопущения акций протестов. В инструкции указывают, что подозрительными являются все, кто собирается группой более 20 человек.

Напомним, 18 января в ISW предположили, что Владимир Путин может объявить новую волну мобилизацию или войну Украине.

16 января в украинской разведке заявили, о подготовке в РФ ведение войны на истощение.