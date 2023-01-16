Мобилизуют все резервы и средства: Путин готовится к войне на истощение, — ГУР

В разведке утверждают, что после неудачной попытки быстрой оккупации территории Украины Россия готовится перейти на "военные рельсы" и провести мобилизацию в вооруженных силах и экономике.

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Концепция России по проведению так называемой "спецоперации", которая подразумевала быстрых захват территорий Украины, потерпела неудачу. Теперь в Кремле понимают, что нужно готовиться к затяжной войне, заставив российское общество свыкнуться с мыслью, что "война — это надолго". Об этом 16 января заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Подготовка России к длительной войне означает понимание врага, что его план быстрого захвата Украины неосуществим. Теперь Путин рассматривает вариант длительной войны на истощение", — сказал Юсов.

По его словам, у российского президента не было плана на долговременную войну, однако последние месяцы в России заметны намерения перевести страну на "военные рельсы" и заставить общественность осознать, что война с Украиной будет долгой.

"Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории РФ. Безусловно, это то, к чему готовится Путин", — отметил представитель ГУР.

Со своей стороны, считает Юсов, у Украины совершенно иная задача. А именно — 2023 год должен стать годом коренного изменения ситуации и победы над врагом, поскольку ни нашей стране, ни всему цивилизованному миру затяжная война не нужна.

Напомним, военные эксперты из Института изучения войны полагают, что РФ в течение следующих 6 месяцев планирует перехватить инициативу на поле боя и лишить Украину возможности проводить контрнаступление. В отчете от 15 января сказано, что президент Владимир Путин не изменил своих целей в войне, но кардинально меняет подходы ее ведения.

В Главном управлении разведкой Украины 13 января заявили, что власти РФ планируют создать в стране армию численностью в два миллиона человек. По мнению разведчиков, в ближайшее время Кремль может объявить о проведении очередной волны мобилизации и набрать еще 500 тысяч призывников.