РФ в течение 6 месяцев хочет перехватить инициативу в войне против Украины, — ISW

Для осуществления своей стратегии, по мнению аналитиков, Владимир Путин наращивает мощь ВС РФ, усиливает пропаганду в обществе и старается не отправлять мобилизованных сразу на фронт, как это было в сентябре 2022 года.

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Россия в течение следующих 6 месяцев планирует перехватить инициативу на поле боя и лишить Украину возможности проводить контрнаступательные операции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 15 января.

По мнению аналитиков, президент РФ Владимир Путин кардинально меняет подходы ведения полномасштабной войны против Украины.

В ближайшее шесть месяцев, как сказано в отчете ISW, Кремль планирует перехватить инициативу на поле боя, чтобы лишить Украину возможности проводить контрнаступление. Несмотря на то, что Владимир Путин не изменил своих целей в войне, появляются свидетельства того, что он меняет фундаментальные аспекты подхода России к конфликту, предпринимая дополнительные усилия.

В частности, Институт изучения войны зафиксировал развитие таких направлений в ведении войны Москвой:

РФ активизирует усилия по наращиванию сил как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе;

войска страны-агрессора берегут мобилизованные кадры для будущего использования — это отход от первоначального подхода Кремля, который предусматривал отправку необученных людей на фронт после объявления мобилизации в сентябре 2022 года;

РФ пытается возродить свой оборонно-промышленный комплекс;

Путин перераспределяет контроль над военными действиями в Украине в пользу Минобороны, для чего командующим Объединенной группировкой войск в Украине был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов;

Москва усиленно формирует российское информационное пространство для поддержки населением войны.

Несколькими днями ранее бывший советник президента РФ Андрей Илларионов утверждал, что Владимир Путин вынашивает план по окружению всей территории Украины от Львова до Одессы, к реализации которого Кремль может приступить после 15 января.

Институт изучения войны ISW в своем отчете от 11 января утверждал, что Россия не сможет проводить наступательные операции в 2023 году из-за "снарядного голода".