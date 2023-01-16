РФ протягом 6 місяців хоче перехопити ініціативу у війні проти України, — ISW

Для здійснення своєї стратегії, на думку аналітиків, Володимир Путін нарощує міць ЗС РФ, посилює пропаганду у суспільстві та намагається не відправляти мобілізованих одразу на фронт, як це було у вересні 2022 року.

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Росія протягом наступних 6 місяців планує перехопити ініціативу на полі бою та позбавити Україну можливості проводити контрнаступальні операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 15 січня.

На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін кардинально змінює підходи до ведення повномасштабної війни проти України.

У найближчі шість місяців, як сказано у звіті ISW, Кремль планує перехопити ініціативу на полі бою, щоб позбавити Україну можливості проводити контрнаступ. Незважаючи на те, що Володимир Путін не змінив своїх цілей у війні, з'являються свідчення того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу Росії до конфлікту, докладаючи додаткових зусиль.

Зокрема, Інститут вивчення війни зафіксував розвиток таких напрямів у веденні війни Москвою:

РФ активізує зусилля щодо нарощування сил як у найближчій, так і в довгостроковій перспективі;

війська країни-агресора бережуть мобілізовані кадри для майбутнього використання — це відхід від первісного підходу Кремля, який передбачав відправлення ненавчених людей на фронт після оголошення мобілізації у вересні 2022 року;

РФ намагається відродити свій оборонно-промисловий комплекс;

Путін перерозподіляє контроль над воєнними діями в Україні на користь Міноборони, для чого командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні було призначено начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова;

Москва посилено формує російський інформаційний простір для підтримки населенням війни.

Декількома днями раніше колишній радник президента РФ Андрій Іларіонов стверджував, що Володимир Путін виношує план з оточення всієї території України від Львова до Одеси, реалізацію якого Кремль може розпочати після 15 січня.

Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 11 січня стверджував, що Росія не зможе проводити наступальні операції у 2023 році через "снарядний голод".