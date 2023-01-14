"Операція великий Сталінград": ексрадник Путіна розповів про плани РФ атакувати Львів (відео)

На думку Андрія Іларіонова, з 15 січня потрібно бути особливо пильним, оскільки РФ готує масштабні операції з оточення всієї території України від Львова до Одеси, а також захоплення Молдови. Водночас українські офіційні особи та західна розвідка не бачить таких ознак.

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Колишній радник президента РФ та економіст Андрій Іларіонов в інтерв'ю блогеру Олександру Шелесту 13 січня розповів, що Росія планує розпочати новий масштабний наступ, який охопить усю Україну. Кремль, за його словами, до цього готується вже чотири місяці. Таку заяву він зробив і в інтерв'ю для UkrLife TV 15 січня.

Андрій Іларіонов стверджує, що з 15 січня потрібно бути особливо уважними, оскільки Кремль може розпочати реалізацію планів щодо масштабного наступу на Україну. Цього дня Москва може оголосити про додаткову мобілізацію. Угруповання військ може бути доведено до мільйона людей. На думку політика, те, що було всі ці місяці, не можна назвати "великою війною" попри руйнування та загибель багатьох людей.

Ознаки підготовки "Великої війни"

За словами Іларіонова, підготовка до нового, незрівнянно більшого масштабу бойових дій розпочалася 17 вересня. Одним із аргументів на користь того, що РФ готується до атаки, є кількість втрат у ЗС РФ. Останні 3-4 місяці їх кількість зросла в рази. Також було мобілізовано понад 300 тисяч людей. Він стверджує, що сьогоднішнє угруповання військ РФ становить 600-700 тисяч осіб, а армія використовуватиме нові види зброї, які до цього не використовувалися. Під ним він має на увазі гіперзвукові ракети "Цирконій" на кораблі "Адмірал Горшков", який пройде через Атлантичний та Індійський океан, а також Середземне море.

15 грудня Володимир Путін провів нараду, на якій, як стверджується, було ухвалено рішення про "велику війну".

[ + – ] "Путін проводить зустрічі з військовими щодня", — стверджує Іларіонов

Зазначимо, що у прес-\службі Кремля тоді повідомляли, що на засіданні обговорили питання стратегічного розвитку РФ та "розвитку" окупованих регіонів України.

"Путін і верхівка російського керівництва і Генштаб РФ працюють 24 години на добу, в режимі нон-стоп. Путін проводить зустрічі з військовими щодня", — заявляє колишній радник президента РФ.

За словами Іларіонова, для атак Путін також призначає нових заступників для ударів за напрямками:

генерал Сергій Суровікін — на Донбасі;

генерал Олег Салюков — з боку Білорусі;

генерал-полковник Олексій Кім — із кримсько-запорізького напрямку.

Головний удар — "великий Сталінград" на заході України

Іларіонов стверджує, що Володимир Путін хоче атакувати Україну з території Білорусі на Львів, щоб перерізати шляхи постачання західного озброєння. На цьому напрямку, за його словами, буде головним ударом.

"Операція в Генштабі називається "великий Сталінград". Передбачається оточення українських військ... Але сьогодні операція буде іншого масштабу, це оточення планується не на Донбасі, і не під Харковом, і навіть не під Києвом, воно планується по найзахіднішим кордонам України", — стверджує Іларіонов.

[ + – ] Путін хоче атакувати Україну з території Білорусі на Львів, щоб перерізати шляхи постачання західного озброєння

Він каже, що важко спрогнозувати, куди саме піде угруповання Салюкова: на Сарни, Ковель чи далі на Луцьк-Тернопіль. Але вірогідніший крок — з Бреста наступати на Ковель-Львів, щоб паралізувати постачання військової допомоги.

"Це найкоротша відстань до Львова — найбільшого залізничного, автодорожнього та іншого транспортного центру, через який проходить основний потік військової допомоги від західних партнерів та союзників", — продовжує економіст.

Зазначимо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 12 січня повідомив, що обстановка на території Білорусі не несе безпосередньої загрози для України. За ситуацією слідкує не лише Україна, а й розвідка США та Польщі.

Десант на Одесу та Молдову

Угруповання генерал-полковника Кіма може здійснити висадку десанту в районі Буджака (історичний регіон на півдні України в Одеській області).

[ + – ] Історична область Буджак в Одеській області

На думку Іларіонова, удар буде саме в цьому районі з таких причин:

найменш проукраїнське населення;

мала кількість великих населених пунктів;

слабкий рівень захисту узбережжя;

шлях на молдавську Гагаузію.

Далі не виключено, що війська підуть на Кишинів, щоб змінити політичний режим у Молдові.

Київ не буде головною метою

"Наступ на Київ можливий, але, на мою думку, він матиме відволікаючий характер. Для того, щоб зв'язати, скувати українські сили", — вважає Іларіонов.

Події на початку повномасштабної війни показали, що столицю не взяти потужним угрупованням.

На питання, чому західна розвідка нічого не сигналізує про такий великий наступ Іларіонов каже, що вони або не знають про нього, або мовчать "щоб не злякати".

[ + – ] Повне інтерв'ю Андрія Іларіонов Олександру Шелесту

Хто такий Андрій Іларіонов?

Андрій Іларіонов — російський економіст та політик. У період із 2000 по 2005 роки був радником президента Володимира Путіна з економіки. Подав у відставку через незгоду з низкою рішень президента РФ. Після 2005 року Іларіонов став опозиційним до Путіна політиком. У 2014 році, незадовго до початку вторгнення РФ, попереджав про плани анексувати Крим та схід України. У 2021 році заявляв, що Захід перейшов на бік Москви, а переговори президента США Джо Байдена та Путіна він порівняв із "мюнхенською змовою". За це його критикувала низка журналістів.

[ + – ] Андрій Іларіонов та Володимир Путін

Що говорять в Україні про новий наступ РФ?

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що РФ готує новий наступ на Київ. Ворог, за його словами, готує близько 200 тисяч військових, які вже навесні можуть розпочати нову атаку на столицю. Також Залужний не виключає, що наступ розпочнеться з іншого напрямку — з півдня, зі сходу на Донбасі чи півночі з Білорусі.

За даними британської розвідки від 11 січня, перекидання російської авіації до Білорусі не призведе до вторгнення в Україну. РФ зосереджує сили у союзній країні, але їх замало нового вторгнення.

9 січня у ЗМІ писали, що американська розвідка не фіксує загрози з боку Білорусі. Спільні навчання РФ та Білорусі на території останньої ще не говорять про те, що готується новий наступ на Україну з півночі.

Ще до нового року начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times заявив, що повністю виключати вторгнення з території Білорусі не можна, проте зараз усі події — це "частина дезінформаційних кампаній". РФ використовує тактику СРСР, коли перевозить мобілізованих у потягах з РФ до Білорусі та назад. Такі "каруселі" робив Радянський Союз, щоб імітувати наступ.

"Було б неправильно скидати з рахунків цю можливість, — додав він, — але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які б підтверджували її існування", — сказав Кирило Буданов.

А 12 січня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для ВВС заявив, що весна — найкращий час для наступу для обох сторін.

"Ми повинні прорахувати всі ризики, оскільки ми маємо 2500 км загального кордону з недружніми сусідами, зокрема 1200 км з Білоруссю. Думаю, у них є різні плани по можливості атакувати Україну з півночі, півдня, сходу", — заявив Резніков.

Він зазначив, що РФ не має ресурсів для атак з іншого напрямку, зокрема з Білорусі. Стратегічно їм правильніше продовжувати атаки зі сходу України.