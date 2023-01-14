"Операция большой Сталинград": экс-советник Путина рассказал о планах РФ атаковать Львов (видео)

По мнению Андрея Илларионова, с 15 января нужно быть особенно бдительным, так как РФ готовит масштабные операции по окружении всей территории Украины от Львова до Одессы, а также захват Молдовы. Вместе с тем украинские официальные лица и западная разведка не видит таких признаков.

Related video

Бывший советник президента РФ и экономист Андрей Илларионов в интервью блогеру Александру Шелесту 13 января рассказал, что Россия планирует начать новое масштабное наступление, которое охватит всю Украину. Кремль, по его словам, к этому готовится уже 4 месяца. Подобное заявление он сделал и в интервью для UkrLife TV 15 января.

Андрей Илларионов утверждает, что с 15 января нужно быть особенно внимательными, так как Кремль может начать реализацию планов по масштабному наступлению на Украину. В этот день Москва может объявить дополнительную мобилизацию. Группировка войск может быть доведена до миллиона человек. По мнению политика, то, что было все эти месяцы, нельзя назвать "большой войной" несмотря на разрушения и гибель многих людей.

Признаки подготовки "большой войны"

По словам Илларионова, подготовка к новому, несравнимо большему масштабу боевых действий началась 17 сентября. Одним из аргументов в пользу того, что РФ готовится к атаке, является количество потерь у ВС РФ. В последние 3-4 месяца их количество возросло в разы. Также было мобилизировано более 300 тысяч человек. Он утверждает, что сегодняшняя группировка войск РФ составляет 600-700 тысяч человек, а армия будет использовать новые виды оружия, которые до этого не использовались. Под ним он имеет виду гиперзвуковые ракеты "Цирконий" на корабле "Адмирал Горшков", который пройдет через Атлантический и Индийский океан, а также Средиземное море.

15 декабря Владимир Путин провел совещание, на котором, как утверждается, было принято решение о "большой войне".

[ + – ] "Путин проводит встречи с военными каждый день", - утверждает Илларионов

Отметим, что в пресс-службе Кремля тогда сообщали, что на заседании обсудили вопросы стратегического развития РФ и "развития" оккупированных регионов Украины.

"Путин и верхушка российского руководства, и Генштаб РФ работают 24 часа в сутки, в режиме нон-стоп. Путин проводит встречи с военными каждый день", — заявляет бывший советник президента РФ.

По словам Илларионова, для атак Путин также назначает новых заместителей для ударов по направлениям:

генерал Сергей Суровикин — на Донбассе;

генерал Олег Салюков — со стороны Беларуси;

генерал-полковник Алексей Ким — с крымско-запорожского направления.

Главный удар — "большой Сталинград" на западе Украины

Илларионов утверждает, что Владимир Путин хочет атаковать Украину с территории Беларуси на Львов, чтобы перерезать пути поставок западного вооружения. На этом направлении, по его словам, будет главный удар.

"Операция в Генштабе называется "большой Сталинград". Предполагается окружение украинских войск… Но сегодня операция будет другого масштаба, это окружение планируется не на Донбассе, и не под Харьковом, и даже не под Киевом, оно планируется по самым западным границам Украины", — утверждает Илларионов.

[ + – ] Путин хочет атаковать Украину с территории Беларуси на Львов, чтобы перерезать пути поставок западного вооружения

Он говорит, что трудно спрогнозировать, куда именно пойдет группировка Салюкова: на Сарны, Ковель или дальше — на Луцк-Тернополь. Но более вероятный шаг — из Бреста наступать на Ковель-Львов, чтобы парализовать поставки военной помощи.

"Это кратчайшее расстояние до Львова — крупнейшего железнодорожного, автодорожного и иного транспортного центра, через который проходит основной поток военной помощи от западных партнеров и союзников", — продолжает экономист.

Отметим, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 12 января сообщил, что обстановка на территории Беларуси не несет непосредственной угрозы для Украины. За ситуацией следит не только Украина, но и разведка США и Польши.

Десант на Одессу и Молдову

Группировка генерал-полковника Кима может произвести высадку десанта в районе Буджака (исторический регион на юге Украины в Одесской области).

[ + – ] Историческая область Буджак в Одесской области

По мнению Илларионова, удар будет именно в этом районе по таким причинам:

наименее проукраинское население;

малое количество крупных населенных пунктов;

слабый уровень защиты побережья;

путь на молдовскую Гагаузию.

Далее не исключено, что войска пойдут на Кишинев, чтобы изменить политический режим в Молдове.

Киев не будет главной целью

"Наступление на Киев возможно, но, по моему мнению, оно будет носить отвлекающий характер. Для того чтобы связать, сковать украинские силы", — считает Илларионов.

События в начале полномасштабной войны показали, что столицу не взять мощной группировкой.

На вопрос, почему западная разведка ничего не сигнализирует о таком крупном наступлении Илларионов говорит, что они либо не знают о нем, либо молчат "чтобы не спугнуть".

[ + – ] Полное интервью Андрея Илларионов Александру Шелесту

Кто такой Андрей Илларионов?

Андрей Илларионов — российский экономист и политик. В период с 2000 по 2005 годы был советником президента Владимира Путина по экономике. Подал в отставку из-за несогласия с рядом решений президента РФ. После 2005 года Илларионов стал оппозиционным к Путину политиком. В 2014 году, незадолго до начала вторжения РФ, предупреждал о планах аннексировать Крым и восток Украины. В 2021 году заявлял, что Запад перешел на сторону Москвы, а переговоры президента США Джо Байдена и Путина он сравнил с "мюнхенским сговором". За это его критиковал ряд журналистов.

[ + – ] Андрей Илларионов и Владимир Путин

Что говорят в Украине о новом наступлении РФ?

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что РФ готовит новое наступление на Киев. Враг, по его словам, готовит около 200 тысяч военных, которые уже весной могут начать новую атаку на столицу. Также Залужный не исключает, что наступление начнется с другого направления — с юга, с востока на Донбассе или севера, из Беларуси.

По данным британской разведки от 11 января, переброска российской авиации в Беларусь не приведет к вторжению в Украину. РФ сосредотачивает силы в союзной стране, но их недостаточно для нового вторжения.

9 января в СМИ писали, что американская разведка не фиксирует угрозы со стороны Беларуси. Совместные учения РФ и Беларуси на территории последней еще не говорят о том, что готовится новое наступление на Украину с севера.

Еще до нового года начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью для The New York Times заявил, что полностью исключать вторжение с территории Беларуси нельзя, однако сейчас все события — это "часть дезинформационных кампаний". РФ использует тактику СССР, когда перевозит мобилизованных в поездах из РФ в Беларусь и обратно. Такие "карусели" делал Советский Союз, чтобы имитировать наступление.

"Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, — добавил он, — но также неправильно говорить, что у нас есть какие-либо данные, подтверждающие ее существование", — сказал Кирилл Буданов.

А 12 января министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для BBC заявил, что весна — наилучшее время для наступления для обеих сторон.

"Мы должны просчитать все риски, так как мы имеем 2 500 км общей границы с недружественными соседями, в том числе 1 200 км с Беларусью. Думаю, у них есть разные планы по возможности атаковать Украину с севера, юга, востока", — заявил Резников.

Он отметил, что у РФ нет ресурсов для атак с другого направления, в частности из Беларуси. Стратегически им правильнее продолжать атаки с востока Украины.