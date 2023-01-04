Фрегат "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту отправляется "в дальний морской поход", — Путин

Маршрут военного российского корабля с гиперзвуковыми ракетами на вооружении проходит через Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море.

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В среду, 4 января, российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", отправляется в дальний морской поход. Об этом сегодня во время видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу и командиром корабля Игорем Крохмалем заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход", — прокомментировал глава российского государства.

Путин отметил, что корабль оснащен гиперзвуковой системой морского базирования "Циркон", которая якобы "не имеет аналогов ни в одной стране мира", и другим российским вооружением последних поколений.

При этом он отметил, что "Циркон" способен защитить Россию от "потенциальных внешних угроз".

По словам Путина, страна-агрессор намерена и в дальнейшем развивать боевой потенциал своих вооруженных сил и выпускать "перспективное оружие".

Министр обороны Шойгу, в свою очередь, уточнил, что маршрут военного корабля будет проходить через Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море.

Шойгу отметил, что одной из особенностей ракет "Циркон" является способность гарантированно преодолевать противоракетную оборону.

Фрегат "Адмирал Горшков" входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России. Спущен на воду в октябре 2010 года, введен в эксплуатацию в 2018 году.

Напомним, журналисты The New York Times считают, что Владимир Путин готовит россиян к затяжной войне против Украины. Об этом свидетельствует его новогоднее обращение, подчеркивает издание.

Накануне нового года издание The Washington Post писало о расколе внутри российских элит, которые обеспокоены чередой военных неудач ВС РФ в Украине. По данным журналистов, из-за невозможности захватить соседнюю страну президент Владимир Путин начал терять поддержку среди своих топ-соратников.