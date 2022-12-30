В российской элите растет раскол на фоне поражений в Украине, Путин теряет поддержку, — WP

Собеседники рассказали журналистам, что между окружением президента РФ "возникает новая пропасть", а глава Кремля "чувствует потерю своих друзей".

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Президент России Владимир Путин приближается к 23-й годовщине своего правления государством и кажется еще более изолированным, чем когда-либо. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Журналисты отмечают, что более 300 дней жестокой войны против Украины разрушили десятилетия тщательно культивируемых отношений России и Запада, превратив страну в изгоя. В то время как попытки РФ заменить эти связи более тесным сотрудничеством с Китаем и Индией терпят неудачи.

По информации журналистов от представителя российского бизнеса, чиновников и аналитиков, теперь между Путиным и большей частью российской элиты "возникает новая пропасть".

Один российский государственный чиновник, имеющий тесные связи с дипломатическими кругам, рассказал, что глава Кремля "чувствует потерю своих друзей".

"Лукашенко — единственный, к кому он может нанести серьезный визит. Все остальные видят его только по необходимости", — сообщил он.

Среди российской элиты также растут вопросы по поводу тактики Путина в 2023 году на фронте в Украине. Источники рассказали журналистам, что возникает разрыв между теми, кто хочет, чтобы РФ остановил военное наступление, и теми, кто считает, что он должен продолжать эскалацию военных действий.

Опрошенные изданием собеседники рассказали, что не знают, как российский президент будет действовать в 2023 году, однако сомневаются, что сам Путин знает, что он будет делать.

"Среди его окружения огромное разочарование. Он явно не знает, что делать", — сказал один российский миллиардер, поддерживающий контакты с высокопоставленными чиновниками.

Единственный план Путина — заставить Украину пойти на переговоры

Один российский чиновник рассказал, что единственный план Путина, похоже, заключается в постоянных попытках заставить Запад и Украину начать мирные переговоры, нанося массированные ракетные удары по критической инфраструктуре и других угроз. Однако он добавил, что глава Кремля готов говорить на своих условиях.

Также собеседники обратили внимание на то, что в Кремле решили отсрочить ежегодное обращение Путина к нации и пресс-конференцию.

"В обращении должен быть план. Но плана нет. Думаю, они просто не знают, что сказать. Конечно, он в изоляции. Он все равно не любит разговаривать с людьми. У него очень узкий круг, а теперь он стал еще уже", — сказал российский миллиардер журналистам.

Два лагеря в РФ

При такой огромной неизвестности, нависшей над предстоящем годом, внутри элиты РФ обозначились два лагеря: "прагматики", считающие, что Россия взяла на себя бремя войны, которую она не может выдержать и которую необходимо остановить, и те, кто хочет обострения ситуации.

Растущий раскол представляет для Владимира Путина еще один риск, потому что он приближается к последнему году перед президентскими выборами в 2024 году.

Напомним, 30 декабря Владимир Путин пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Москву в следующем 2023 году. По его словам, в настоящее время отношения Пекина и Москвы лучшие за историю двух государств.

29 декабря советник ОП Алексей Арестович заявил, что после смерти Путина РФ начнет новую войну против Украины. По его словам, в России возьмут верх реваншистские настроения, а страна превратится в подобие Северной Кореи.