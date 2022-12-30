У російській еліті зростає розкол на тлі поразок в Україні, Путін втрачає підтримку, — WP

Співрозмовники розповіли журналістам, що між оточенням президента РФ "виникає нова прірва", а глава Кремля "відчуває втрату своїх друзів".

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Президент Росії Володимир Путін наближається до 23-ї річниці свого правління державою і здається ще більш ізольованою, ніж будь-коли. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Журналісти зазначають, що понад 300 днів жорстокої війни проти України зруйнували десятиліття відносин Росії та Заходу, які ретельно культивуються, перетворивши країну на вигнанця. У той час як спроби РФ замінити ці зв'язки більш тісною співпрацею з Китаєм та Індією зазнають невдач.

За інформацією журналістів від представника російського бізнесу, чиновників та аналітиків, тепер між Путіним та здебільшого російської еліти "виникає нова прірва".

Один російський державний чиновник, який має тісні зв'язки з дипломатичними колами, розповів, що глава Кремля "відчуває втрату своїх друзів".

"Лукашенко — єдиний, до кого він може зробити серйозний візит. Всі інші бачать його лише за потребою", — повідомив він.

Серед російської еліти також зростають питання щодо тактики Путіна у 2023 році на фронті в Україні. Джерела розповіли журналістам, що виникає розрив між тими, хто хоче, щоб РФ зупинив військовий наступ, і тими, хто вважає, що він має продовжувати ескалацію воєнних дій.

Опитані виданням співрозмовники розповіли, що не знають, як російський президент діятиме у 2023 році, проте сумніваються, що сам Путін знає, що він робитиме.

"Серед його оточення величезне розчарування. Він явно не знає, що робити", — сказав один російський мільярдер, який підтримує контакти з високопосадовцями.

Єдиний план Путіна – змусити Україну піти на переговори

Один російський чиновник розповів, що єдиний план Путіна, схоже, полягає у постійних спробах змусити Захід та Україну розпочати мирні переговори, завдаючи масованих ракетних ударів щодо критичної інфраструктури та інших загроз. Однак він додав, що глава Кремля готовий говорити за своїх умов.

Також співрозмовники звернули увагу на те, що у Кремлі вирішили відстрочити щорічне звернення Путіна до нації та пресконференцію.

"У зверненні має бути план. Але плану немає. Думаю, вони просто не знають, що сказати. Звичайно, він в ізоляції. Він все одно не любить розмовляти з людьми. У нього дуже вузьке коло, а тепер воно стало ще вужче", — сказав російський мільярдер журналістам.

Два табори в РФ

За такої величезної невідомості, що нависла над наступним роком, всередині еліти РФ позначилися два табори: "прагматики", які вважають, що Росія взяла на себе тягар війни, яку вона не може витримати і яку необхідно зупинити, і ті, хто хоче загострення ситуації.

Розкол, що росте, становить для Володимира Путіна ще один ризик тому, що він наближається до останнього року перед президентськими виборами в 2024 році.

Нагадаємо, 30 грудня Володимир Путін запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Москву наступного 2023 року. За його словами, наразі відносини Пекіна та Москви найкращі за історію двох держав.

29 грудня радник ОП Олексій Арестович заявив, що після смерті Путіна РФ розпочне нову війну проти України. За його словами, в Росії візьмуть гору реваншистські настрої, а країна перетвориться на подобу Північної Кореї.