"Буде гірше": Росія після Путіна розпочне нову війну проти України та Заходу, — Арестович (відео)

Радник ОП заявив, що російські еліти згуртуються після смерті Путіна. У РФ візьмуть вгору реваншистські настрої, а країна перетвориться на подобу Північної Кореї.

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Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що після смерті президента Володимира Путіна в Росії до влади можуть прийти радикальніші сили. Вони розпочнуть нову війну проти України та Заходу з урахуванням усіх помилок, яких було допущено у теперішній війні. Про це Арестович заявив під час бесіди з російською журналісткою Юлією Латиніною.

За словами радника ОП, на зміну Путіна прийде конгломерат "Пригожиних та Кадирових", а також олігархів, які зможуть домовитися з режимом. Нова реальність Росії буде дуже схожа на Північну Корею.

"Це буде гірше, ніж із Путіним. Тому що реваншистські тенденції візьмуть гору, і Росія почне активно готуватися до другого раунду проти України та Заходу з урахуванням усіх помилок. Вони підпустять ультрапатріотів як пасіонарну частину суспільства, дадуть можливість тим, хто розуміє зробити роботу над помилками ", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович про Росію після Путіна

За його словами, від України залежить, чи зможе вона побудувати післявоєнне майбутнє, яке надихає, провести реконструкцію та підготуватися до другої практично неминучої війни. У розвалі Росії Арестович дуже сумнівається.

"Мені здається, що це дуже перебільшена історія. Навпаки, еліти зімкнуться на тлі загрози розвалу, на тлі бажання відігратися за поразку", — сказав радник ОП.

На його думку, це питання виживання для російських еліт. Вони зможуть поділити все за допомогою сили. Цим же способом розбиратися з ліберально налаштованими силами.

"Кувалда — і поділили", — зазначив Арестович.

Він заявив, що радикалів підтримає і російський народ, який також хоче вижити. Росіяни вже зараз думають, що теперішню війну розпочато даремно, проте програти її не можна.

"Якщо вже почали, то програти ми не можемо. Це ж велика Росія!" — Зауважив Арестович.

Раніше Фокус писав, що журналісти повідомили, що росіяни з гордістю відправляють своїх синів умирати в Україну. ЗМІ пишуть, що жителі Рязані навіть після вибухів на аеродромі Дягілєва не перестали підтримувати Путіна і війну, яку він розпочав проти України.

Ще нагадаємо, що в МЗС РФ заявили, що США загрожують ліквідувати Путіна. Як вважає Сергій Лавров, говорячи про "удар" по Кремлю, посадовці з Пентагону натякають на фізичне усунення президента Росії.

Ще повідомлялося, що Буданов заявив, що війна проти російських окупантів зайшла в глухий кут. Глава ГУР заявив, що реальної загрози з боку Білорусі наразі немає, а Іран не постачав Росії свої ракети для атак на українську інфраструктуру.