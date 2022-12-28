"Щось треба було робити": росіяни з гордістю відправляють своїх синів помирати в Україну, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що жителі Рязані навіть після вибухів на аеродромі Дягілєво не перестали підтримувати Путіна та війну, яку він розпочав проти України.

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Багато хто на Заході та в Україні очікував, що після загибелі великої кількості російських солдатів, матері, батьки та друзі військовослужбовців РФ будуть першими, хто виступить проти режиму Кремля. Однак навіть після оголошення мобілізації у Росії цього не сталося. Про це пише New York Times.

Так, журналісти навели за приклад жінку на ім'я Наталія, у яких загинув син під час спроб російської армії захопити Гостомель. Те, що залишилося від його тіла, поховали у Рязані.

Наталя сказала, що, на її думку, вторгнення "треба було краще спланувати", щоб звести до мінімуму втрати, але не висловила гніву у бік президента РФ Володимира Путіна.

"Треба було щось робити", — сказала вона.

Рязань, де розташовані дві військові бази, з гордістю відправляє своїх людей на війну, хоча деякі повертаються в мішках для трупів.

Ще одна жінка на ім'я Марина відправила 27-річного сина на війну, попри те, що є самотньою матір'ю і має другу дитину-інваліда. Вона поскаржилася, що її син тепер не полагодить їй дах, який протікає.

У матеріалі сказано, що жінка не гнівається через те, що кремлівський режим відправив її сина на війну. За її словами, вона пишається тим, що її син має військову форму.

"Наш президент досить мудрий, і він все ще робить хорошу роботу", — заявила вона.

На її думку, люди на Заході "нічого не мають", а от у російських магазинах "є все".

Видання пише, що місцеві жителі не змінили своєї думки навіть після вибухів на аеродромі Дягілєво. Вони сподіваються, що армія РФ скоро "переможе".

Раніше Фокус писав, що у ЗСУ заявили про можливий ракетний обстріл України під Новий рік. Після вибухів на авіабазі в Енгельсі росіяни зосередили стратегічну авіацію. Українське військове командування попереджає, що загроза нової масованої атаки з інфраструктури не зникла.

Ще нагадаємо, що полковник США, який навчав українських солдатів, розповів про переваги та недоліки ЗСУ. За словами американського військового, українські солдати добре працюють із безпілотниками. Він закликав Захід дати їм більше нових БПЛА.