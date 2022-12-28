"Что-то же надо было делать": россияне с гордостью отправляют своих сыновей умирать в Украину,— СМИ

Журналисты пишут, что жители Рязане даже после взрывов на аэродроме Дягилева не перестали поддерживать Путина и войну, которую он начал против Украины.

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Многие на Западе и в Украине ожидали, что после гибели большого количества российских солдат, матери, отцы и друзья военнослужащих РФ будут первыми, кото выступит против режима Кремля. Однако даже после объявления мобилизации в России этого не случилось. Об этом пишет New York Times.

Так, журналисты привели в пример женщину по имени Наталья, у которых погиб сын во время попыток российской армии захватить Гостомель. То, что осталось от его тела, похоронили в Рязани.

Наталья сказала, что, по ее мнению, вторжение "следовало лучше спланировать", чтобы свести к минимуму потери, но не выразила гнева в сторону президента РФ Владимира Путина.

"Надо же было что-то делать", — сказала она.

Издание пишет, что Рязань, где расположены две военные базы, с гордостью отправляет своих людей на войну, хотя некоторые возвращаются в мешках для трупов.

Еще одна женщина по имени Марина отправила 27-летнегор сына на войну, несмотря на то, что является матерью одиночкой и имеет второго ребенка-инвалида. Она пожаловалась, что ее сын теперь не починит ей крышу, которая протекает.

В материале сказано, что женщина не сердится из-за того, что кремлевский режим отправил ее сына на войну. По ее словам, она гордится тем, что ее сын носит военную форму.

"Наш президент довольно мудр, и он все еще делает хорошую работу", — заявила она.

По ее мнению, у людей на Западе "ничего нет", а вот в российских магазинах "есть все".

Издание пишет, что местные жители не изменили своего мнения даже после взрывов на аэродроме Дягилево. Они надеются, что армия РФ скоро "победит".

Ранее Фокус писал, что в ВСУ заявили о возможном ракетном обстреле Украины под Новый год. После взрывов на авиабазе в Энгельсе россияне рассредоточили стратегическую авиацию. Украинское военное командование предупреждает, что угроза новой массированной атаки по инфраструктуре не исчезла.

Еще напомним, что полковник США, обучавший украинских солдат, рассказал о достоинствах и недостатках ВСУ. По словам американского военного, украинские солдаты хорошо работают с беспилотниками. Он призвал Запад дать им больше новых БПЛА.